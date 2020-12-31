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Минэнерго сообщило о реструктуризации ведомства

31 декабря 2020, 14:55  •  79 • Политика
Минэнерго в связи с решениями правительства оптимизирует структуру министерства и численность сотрудников, изменения начнутся с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 31 декабря.
Будут упразднены департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК.
«Объединяются департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества», — уточнили в министерстве. Их функции распределят по другим департаментам, которые укрупнят до нормативов (не менее 40 человек).
Также произойдет сокращение штата на 5% за счет вакантных должностей, сотрудникам предложат соответствующие должности госслужбы, согласно требованиям закона.
По решению кабмина в структуре министерства сокращены две должности заместителей министра энергетики. Курируемые ими вопросы будут перераспределены между другими заместителями.
Как сообщалось ранее в декабре, оптимизация госаппарата в России будет проводиться по принципу эффективности исполнения задач В условиях экономического кризиса и эпидемиологической ситуации оперативное выполнение задач стало еще более актуально.
16 ноября текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании объявил о реорганизации всего госаппарата. Тогда глава правительство подчеркнул, что данный вопрос переносился с 2018 года по различным причинам.

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