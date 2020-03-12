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Минэнерго назвало "идеальную" для России цену на нефть
12 марта 2020, 11:35 • 211 • Политика
В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть. Замглавы ведомства считает, что 45-55 долларов за баррель - вполне достаточно.
В Министерстве энергетики России озвучили цену на нефть, которая, по мнению ведомства, является справедливой. Речь идёт сумме примерно в 55 долларов за баррель, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Он пояснил, что такая цена позволит не только окупить добычу чёрного золота, но и оставит возможность вкладывать средства на реализацию различных проектов. В частности, Сорокин упомянул долгосрочные проекты по развитию Арктики.
При этом Сорокин подчеркнул, что Россия не ведёт ни с кем ценовой войны на рынке нефти. Он считает, что ситуация стабилизируется примерно через 4-6 месяцев, а может и раньше.
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