Минэнерго назвало "идеальную" для России цену на нефть

В Министерстве энергетики России озвучили цену на нефть, которая, по мнению ведомства, является справедливой. Речь идёт сумме примерно в 55 долларов за баррель, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Он пояснил, что такая цена позволит не только окупить добычу чёрного золота, но и оставит возможность вкладывать средства на реализацию различных проектов. В частности, Сорокин упомянул долгосрочные проекты по развитию Арктики.

Цена 45-55 долларов за баррель позволяет работать на этих проектах, - сказал он в интервью Reuters.

При этом Сорокин подчеркнул, что Россия не ведёт ни с кем ценовой войны на рынке нефти. Он считает, что ситуация стабилизируется примерно через 4-6 месяцев, а может и раньше.