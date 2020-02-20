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Минэкономразвития РФ изменило план по ТДК

20 февраля 2020, 04:09  •  39 • Политика
Минэкономразвития России подготовило изменения в план по улучшению инвестиционной привлекательности страны под названием «Трансформация делового климата» (ТДК).
В правительстве «Известиям» сообщили, что в срок была выполнена только треть плана — завершено 33 мероприятия из 92, 38 находятся в стадии принятия, а 21 не исполнено вовсе. Отмечается, что теперь за каждое из 12 направлений трансформации будут отвечать профильные вице-премьеры. В их задачи войдет проведение оперативных совещаний с министерствами для разрешения разногласий и концептуальных проблем выполнения плана.
Также за ходом реализации ТДК будет следить правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции, а два раза в год для этого будет специально собираться Кабинет Министров РФ. Последняя инициатива принадлежит первому вице-премьеру Андрею Белоусову, рассказал «Известиям» источник в финансово-экономическом блоке правительства.
«Многоуровневый контроль за ведомствами поможет ускорить реализацию мероприятий ТДК и, как следствие, оперативно решать проблемы предпринимателей», — прокомментировали в Минэкономразвития.
Также в ТДК войдет пошаговый алгоритм формирования планов и присвоение статусов исполнения мероприятий. В проекте постановления указывается, что разработкой рекомендаций займется Минэкономразвития.
На сегодняшний день версия «Трансформация делового климата» включает 12 направлений. Среди них — присоединение к инженерным сетям, регистрация прав на имущество, развитие экспорта, доступ малого бизнеса к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, налоговое администрирование. В его реализации участвуют Минстрой, Минэнерго, Минфин, Минстрой и ряд других ведомств и структур.

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