Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
За спасение президента - пирог: Посадивших самолёт Путина в туман наградили вишн...
Российский закон об иностранных агентах и его американская критика
В Молдове резко поредели ряды унионистов
Главная / Украина

Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»

03 декабря 2019, 14:09  •  74 • Украина
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
 
РИА Новости
 

«По «Нафтогазу» нет никаких изменений и не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По «Нафтогазу» никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — заявил Милованов в эфире ICTV. 

2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что правительство решило сменить руководство госкомпаний, в том числе и «Нафтогаза». По его словам, нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что не видит смысла реагировать на решение украинских властей сменить руководство, поскольку привык к регулярному процессу своего «съёма». Он отметил, что находится в «важной командировке» и обсуждает с международными партнёрами нефтегазовые вопросы.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 01:09
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
02 декабря 2019, 15:24
В Раде назвали план Б Зеленского «планом Г»
03 декабря 2019, 10:54
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
03 декабря 2019, 14:24
В Молдове резко поредели ряды унионистов
03 декабря 2019, 07:39
Блок-схема: в конгрессе США напомнили о «российской угрозе» перед саммитом НАТО
02 декабря 2019, 15:24
Зеленский рассчитывает на план А в ситуации с Донбассом
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
28 ноября 2019, 04:24
Украина выдвинула газовый ультиматум России. Неужели примем?
28 ноября 2019, 10:54
Снова-здорово: Россия и Украина подпишут новый контракт по газу?
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «посадил» на капот автомобилиста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.