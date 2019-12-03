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Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
03 декабря 2019, 14:09 • 74 • Украина
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
РИА Новости
«По «Нафтогазу» нет никаких изменений и не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По «Нафтогазу» никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — заявил Милованов в эфире ICTV.
2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что правительство решило сменить руководство госкомпаний, в том числе и «Нафтогаза». По его словам, нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что не видит смысла реагировать на решение украинских властей сменить руководство, поскольку привык к регулярному процессу своего «съёма». Он отметил, что находится в «важной командировке» и обсуждает с международными партнёрами нефтегазовые вопросы.
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
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