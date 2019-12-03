Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».

«По «Нафтогазу» нет никаких изменений и не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По «Нафтогазу» никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — заявил Милованов в эфире ICTV.

2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что правительство решило сменить руководство госкомпаний, в том числе и «Нафтогаза». По его словам, нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что не видит смысла реагировать на решение украинских властей сменить руководство, поскольку привык к регулярному процессу своего «съёма». Он отметил, что находится в «важной командировке» и обсуждает с международными партнёрами нефтегазовые вопросы.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.