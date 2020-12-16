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Минэкологии Украины намерено выдоить с РФ 15 миллиардов
16 декабря 2020, 21:05 • 92 • Украина
В украинском правительстве утверждают, что из-за действий России украинская экосистема понесла колоссальные потери и намерены добиться материальной компенсации.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил на днях написавший заявление об отставке министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, отвечая на вопрос, какой чек он бы выписал России за якобы причиненный Украине экологический ущерб.
«Знаете, я думаю, что какая бы сумма не была в том чеке, оценить потери для экосистемы, особенно, если речь идет о Донбассе, очень трудно. Но у нас есть определенные цифры. По состоянию на начало 2019 года было уничтожено около полумиллиона гектаров экосистемы. Из них 80 тысяч гектаров – в заповедниках и национальных природных парках. Это огромные цифры, которые трудно даже оценить», – сказал министр.
По его словам, «считать убытки» министерство планирует вместе с офисом генпрокурора.
«Раньше ООН и Всемирный банк сделали такую оценку потерь, и тогда это была впечатляющая цифра – 1,5 миллиарда долларов. Я думаю, что сейчас это в 10-15 раз больше», – заявил Абрамовский.
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