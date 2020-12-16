Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Украина может вернуться к границам 17 века
Главная / Украина

Минэкологии Украины намерено выдоить с РФ 15 миллиардов

16 декабря 2020, 21:05  •  92 • Украина

В украинском правительстве утверждают, что из-за действий России украинская экосистема понесла колоссальные потери и намерены добиться материальной компенсации.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил на днях написавший заявление об отставке министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, отвечая на вопрос, какой чек он бы выписал России за якобы причиненный Украине экологический ущерб.

«Знаете, я думаю, что какая бы сумма не была в том чеке, оценить потери для экосистемы, особенно, если речь идет о Донбассе, очень трудно. Но у нас есть определенные цифры. По состоянию на начало 2019 года было уничтожено около полумиллиона гектаров экосистемы. Из них 80 тысяч гектаров – в заповедниках и национальных природных парках. Это огромные цифры, которые трудно даже оценить», – сказал министр.

По его словам, «считать убытки» министерство планирует вместе с офисом генпрокурора.

«Раньше ООН и Всемирный банк сделали такую оценку потерь, и тогда это была впечатляющая цифра – 1,5 миллиарда долларов. Я думаю, что сейчас это в 10-15 раз больше», – заявил Абрамовский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 11:55
Порошенко нашёл новый символ Украины и угрожает Зеленскому
16 декабря 2020, 15:35
В отношении главы МВД Украины Арсена Авакова возбудили уголовное дело по подозрению в банковских махинациях
16 декабря 2020, 15:35
Ударную мощь Украины укрепит оружие из Турции
16 декабря 2020, 01:50
Молдавские фермеры снова протестуют в центре Кишинёва
16 декабря 2020, 19:15
Порошенко начал свержение Зеленского
16 декабря 2020, 11:00
Российский депутат рассказал о сроках восстановления «нормандского формата»
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в...
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "...
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.