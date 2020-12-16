Минэкологии Украины намерено выдоить с РФ 15 миллиардов

В украинском правительстве утверждают, что из-за действий России украинская экосистема понесла колоссальные потери и намерены добиться материальной компенсации.Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил на днях написавший заявление об отставке министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, отвечая на вопрос, какой чек он бы выписал России за якобы причиненный Украине экологический ущерб.«Знаете, я думаю, что какая бы сумма не была в том чеке, оценить потери для экосистемы, особенно, если речь идет о Донбассе, очень трудно. Но у нас есть определенные цифры. По состоянию на начало 2019 года было уничтожено около полумиллиона гектаров экосистемы. Из них 80 тысяч гектаров – в заповедниках и национальных природных парках. Это огромные цифры, которые трудно даже оценить», – сказал министр.По его словам, «считать убытки» министерство планирует вместе с офисом генпрокурора.«Раньше ООН и Всемирный банк сделали такую оценку потерь, и тогда это была впечатляющая цифра – 1,5 миллиарда долларов. Я думаю, что сейчас это в 10-15 раз больше», – заявил Абрамовский.