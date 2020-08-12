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Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 03:15 • 25 • Политика
На фоне последних событий в мире Запад как-то резко забыл про свою любимицу - несовершеннолетнюю экоактивистку Грету Тунберг. "Планета настолько отчистилась, что опять можно на самолётах летать?" - едко поинтересовался Сергей Минаев.
Ещё недавно 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг не сходила с первых полос западных СМИ, выступала на телевидении и в ООН. Однако стоило случиться настоящей неприятности, вроде пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как про неё все почему-то забыли. На это обратил внимание российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев.
Речь идёт о шведской школьнице, из которой Запад лепил икону экоактивизма. СМИ брали у Греты интервью, её приглашали на телевидение и даже дали выступить в ООН. Девочка с трибуны обвиняла мировых лидеров в том, что они украли у неё детство и убивают планету, а либеральная пресса ловила каждое её слово. Однако сейчас молодую экоактивистку не видно и не слышно.
Напомним, что Грета Тунберг принципиально не летает на самолётах из-за того, что они сильно загрязняют окружающую среду. На выступление в ООН она прибыла по морю на яхте.
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