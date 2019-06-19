Мина под новую власть Молдовы

Молдавский «министр из Парижа» объявил о единственном пути страны – на Запад
Молдова пережила короткое бодрящее будто бы окончание политического кризиса (или, точнее, его первого этапа). Демократы, которые после образования неожиданной парламентской коалиции ПСРМ – ACUM готовились не уступать бразды правления Молдовой, 14 июня отказались от противостояния с коалицией, хотя та не выглядела сильным противником. Отказались не по своей воле – Плахотнюка не поддержали ни в США, ни в ЕС, ни в России, несмотря на то что он пустился во все тяжкие и принялся, что называется, родиной торговать.
Из лихорадочных инициатив, которые исходили от демократов, стали известными лишь несколько – согласие продать территорию стадиона в Кишинёве американцам для строительства грандиозного посольства США, решение о переносе молдавского дипломатического ведомства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и тайный конверт с предложением сделать из Молдовы федерацию.
Сколько и чего предлагал иностранцам – и Западу, и Востоку – за поддержку Плахотнюк за кулисами публичной политики, не известно. Однако ясно, что опереться на внешних союзников в деле удержания власти в стране демократы не смогли. При этом очаровываться «единством» позиций России, США и ЕС в молдавском вопросе не стоит: единства нет, есть совпадение промежуточной цели, а далее пути поддержавших новую власть главных мировых политических игроков расходятся.
Показательно, что точку в борьбе демократов за власть поставил посол США в Молдове Дерек Хоган, который без всякого приглашения прибыл на сходку ДПМ, где решался главный для Плахотнюка и его клики вопрос (как угробить коалицию), коротко переговорил с участниками сборища – и тут же демократы решили «покинуть власть через отставку правительства». Значит, у Хогана нашлись «волшебные слова» для ДПМ или, скорее, сообщение о горах компромата на кукловода и его кукол.
Теперь бывший хозяин Молдавии убеждает из зарубежья оставшихся в стране сторонников, которым бежать некуда и не на что, что он-де остаётся «на баррикадах» и даже собирается вернуться в страну, но когда-нибудь потом, «как только его семья будет в безопасности, и он будет в безопасности». По всей видимости, случится это не завтра. Ведь новая власть собирается расследовать преступления, совершённые с участием руководства ДПМ. Ну а повод для начала преследований демократов, лежащий на поверхности, – это свежая попытка узурпации власти, незаконный захват государственных учреждений и активное препятствование работе правительства, чем занимались плахотнюковцы, пока их не разогнал Дерек Хоган.
Лидер «Платформы "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе, получивший в новом правительстве пост министра внутренних дел, заявил, что Влада Плахотнюка «будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа». Однако это пока только слова. Самостоятельно новая власть ни возвратить в страну, ни судить олигарха не в состоянии – этого должен захотеть как минимум Дерек Хоган.
Новая власть Молдовы переживает в эти дни романтический период, пребывая в эйфории от того, что ей без особых усилий удалось одолеть самого Влада Плахотнюка! Удалось только потому, что внешние силы не дали ДПМ бороться за власть средствами, которые у демократов, несомненно, были. Внутренних же ресурсов одержать победу в схватке с олигархом ни ПСРМ, ни тем более ACUM не имели – Плахотнюк контролировал суды, включая Конституционный, армию, полицию и государственный аппарат, а также региональные власти ряда территорий.
Из лихорадочных инициатив, которые исходили от демократов, стали известными лишь несколько – согласие продать территорию стадиона в Кишинёве американцам для строительства грандиозного посольства США, решение о переносе молдавского дипломатического ведомства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и тайный конверт с предложением сделать из Молдовы федерацию.
Сколько и чего предлагал иностранцам – и Западу, и Востоку – за поддержку Плахотнюк за кулисами публичной политики, не известно. Однако ясно, что опереться на внешних союзников в деле удержания власти в стране демократы не смогли. При этом очаровываться «единством» позиций России, США и ЕС в молдавском вопросе не стоит: единства нет, есть совпадение промежуточной цели, а далее пути поддержавших новую власть главных мировых политических игроков расходятся.
Показательно, что точку в борьбе демократов за власть поставил посол США в Молдове Дерек Хоган, который без всякого приглашения прибыл на сходку ДПМ, где решался главный для Плахотнюка и его клики вопрос (как угробить коалицию), коротко переговорил с участниками сборища – и тут же демократы решили «покинуть власть через отставку правительства». Значит, у Хогана нашлись «волшебные слова» для ДПМ или, скорее, сообщение о горах компромата на кукловода и его кукол.
Теперь бывший хозяин Молдавии убеждает из зарубежья оставшихся в стране сторонников, которым бежать некуда и не на что, что он-де остаётся «на баррикадах» и даже собирается вернуться в страну, но когда-нибудь потом, «как только его семья будет в безопасности, и он будет в безопасности». По всей видимости, случится это не завтра. Ведь новая власть собирается расследовать преступления, совершённые с участием руководства ДПМ. Ну а повод для начала преследований демократов, лежащий на поверхности, – это свежая попытка узурпации власти, незаконный захват государственных учреждений и активное препятствование работе правительства, чем занимались плахотнюковцы, пока их не разогнал Дерек Хоган.
Лидер «Платформы "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе, получивший в новом правительстве пост министра внутренних дел, заявил, что Влада Плахотнюка «будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа». Однако это пока только слова. Самостоятельно новая власть ни возвратить в страну, ни судить олигарха не в состоянии – этого должен захотеть как минимум Дерек Хоган.
Новая власть Молдовы переживает в эти дни романтический период, пребывая в эйфории от того, что ей без особых усилий удалось одолеть самого Влада Плахотнюка! Удалось только потому, что внешние силы не дали ДПМ бороться за власть средствами, которые у демократов, несомненно, были. Внутренних же ресурсов одержать победу в схватке с олигархом ни ПСРМ, ни тем более ACUM не имели – Плахотнюк контролировал суды, включая Конституционный, армию, полицию и государственный аппарат, а также региональные власти ряда территорий.
Однако новая власть быстро забыла об этом, записав победу на свой счёт. Отсюда и масса многообещающих заявлений – о грядущих зачистках в судебной системе и прокуратуре, о громком расследовании преступлений режима Плахотнюка, о том, что «наша борьба с коррупцией пойдет с такой интенсивностью, которой еще не видели», об «открытой бизнес-среде» и «конкурентной и прозрачной экономике», о том, что «из Молдовы можно сделать конфетку»…
За этим словесным флёром просматриваются контуры интересных событий. Например, первый визит нового министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Николае Попеску (которого уже прозвали «министром из Парижа», поскольку он много лет не проживал в стране и сделал карьеру эксперта по политическим вопросам за границей) состоялся в Вашингтон, причём уехал глава молдавского внешнеполитического ведомства за океан стремительно, не дожидаясь вёрстки правительством хотя бы черновых программ и обозначения ориентиров на ближайшее будущее.
О целях своей срочной поездки за океан Попеску написал в социальной сети Facebook уклончиво: дескать, США – «один из самых важных партнёров в области развития нашей страны». Что стоит за этой расплывчатой фразой, не ясно. Удивляет спешка, с которой осуществляется этот визит.
Новый глава молдавского внешнеполитического ведомства видит свою задачу в том, чтобы «привести Молдову в Европу». По его мнению, другого пути у страны нет, так как 60% молдавского экспорта приходится на ЕС. Если следовать такой логике, то у Молдовы нет иного пути, кроме слияния с Румынией, на долю которой приходится треть молдавского экспорта в Европу. Однако известно, что Попеску скептически относится к такому объединению: по его словам, количество сторонников унии в Молдове находится на уровне 10%.
А вот что касается ЕС, здесь «министр из Парижа» не сомневается. Он собирается заниматься «движением в Европу» в режиме нон-стоп. Когда вернётся из Вашингтона.
Ещё Попеску заявил, что новое правительство выступает «за сотрудничество с РФ», но: «Молдова… не подписывала соглашения о пребывании российских войск на своей территории. Никто из руководителей Молдовы не поддерживал пребывание российских войск. Мы последовательно добивались и будем добиваться вывода российских войск из Молдовы». О существовании Приднестровья глава МИДЕИ не вспомнил в этом контексте вовсе, обозначив новый подход к проблеме: «российские войска в Молдове».
Судя по этим заявлениям, к власти в РМ пришли западники. Они без оглядки на позицию социалистов закусили удила и помчали… то ли в Европу, то ли в Америку. Во всяком случае, «министр из Парижа» сразу проявил изрядную прыть, не оглядываясь на избирателей ПСРМ, тех жителей Молдовы, которые смотрят с надеждой вовсе не на Запад.
Социалисты на фоне Попеску пока выглядят, мягко говоря, бледно. И хотя ряд экспертов прочат ПСРМ ведущие позиции в молдавской политике после разгрома Плахотнюка, внешнеполитический вектор Молдовы уже заявлен представителем правительства без учёта интересов социалистов (и тех, кто их избирал во власть). Этот удар социалисты пропустили, не говоря уже о том, чтобы его упредить.
14 июня, в день победы над режимом Плахотнюка (благодаря РФ, ЕС, США и лично Дереку Хогану), президент Молдовы Игорь Додон обратился к соотечественникам с просьбой: «Для того чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, которые разделяют нас». А через пару дней Нику Попеску объявил о неизменности европейского курса Молдовы, борьбе с российскими миротворцами и укатил в Вашингтон. В ответ со стороны ПСРМ никаких заявлений не прозвучало. Видимо, из опасений разбить хрупкий сосуд коалиции. Но как долго она сможет просуществовать, если одна из сторон со старта заявила о геополитическом векторе Молдовы на Запад, а вторая сделала вид, что не расслышала?