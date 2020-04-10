Милые сурикаты охотятся за пасхальными яйцами. Видео из лондонского зоопарка

В дикой природе яйца для этих пушистых жителей пустынных районов Африки - настоящая редкость, можно сказать - деликатес.

Сейчас, когда в зоопарке нет посетителей и их назойливого внимания, сурикаты могут спокойно побегать по вольеру, разыскивая лакомство. И если уж найдут - то никогда ни с кем не поделятся.

Хотя зоопарк сейчас закрыт, смотрители и ветеринары продолжают свою работу, ведь здесь живут 18 тысяч животных.