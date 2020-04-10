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Милые сурикаты охотятся за пасхальными яйцами. Видео из лондонского зоопарка

10 апреля 2020, 17:35  •  43 • В мире
Лондонский зоопарк сейчас закрыт на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако его питомцы живут своей жизнью. Накануне Пасхи сурикаты начали охоту за пасхальными яйцами.
В дикой природе яйца для этих пушистых жителей пустынных районов Африки - настоящая редкость, можно сказать - деликатес.
Сейчас, когда в зоопарке нет посетителей и их назойливого внимания, сурикаты могут спокойно побегать по вольеру, разыскивая лакомство. И если уж найдут - то никогда ни с кем не поделятся.
Хотя зоопарк сейчас закрыт, смотрители и ветеринары продолжают свою работу, ведь здесь живут 18 тысяч животных.
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Милые сурикаты охотятся на пасхальные яйца Video: Ruptly / Лондонский зоопарк
Публикация от Телеканал Царьград (@tsargradtv)

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