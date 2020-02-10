Милости просим

Американское электронное издание Breaking Defense пишет, что реки станут естественным препятствием в случае "войны с Россией". По данным издания, многие переправы в Восточной Европе не смогут выдержать вес более 55 тонн, в то время как многие образцы военной техники (в том числе почти все танки, стоящие на вооружении в странах НАТО) весят больше.