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Милости просим

10 февраля 2020, 19:24  •  43 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Американское электронное издание Breaking Defense пишет, что реки станут естественным препятствием в случае "войны с Россией". По данным издания, многие переправы в Восточной Европе не смогут выдержать вес более 55 тонн, в то время как многие образцы военной техники (в том числе почти все танки, стоящие на вооружении в странах НАТО) весят больше.

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