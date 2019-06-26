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Милорад Додик – капитуляция или тактическое отступление?

26 июня 2019, 10:09  •  22 • Украина
Республика Сербская в Боснии и Герцеговине придавлена внешним управлением
В начале текущей недели в Боснии и Герцеговине (БиГ) произошло неслыханное: представители западных структур одобрили действия нынешнего председателя Президиума БиГ от сербов, бывшего президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика. Того самого Додика, который с момента его прихода в большую политику воспринимался Западом как враг: отстаивал интересы сербского энтитета, боролся с попытками упразднить символы государственности РС, высказывался за упразднение поста обладающего диктаторскими полномочиями Верховного представителя и говорил, что РС не войдёт в НАТО и не присоединится к антироссийским санкциям.
Что произошло? А произошло то, что руководство РС отказалось от решения создать собственные резервные полицейские части. О таком решении Додик заявлял ещё в начале года, в ответ на ухудшение ситуации с мигрантами-нелегалами (мусульманами) и угрожающую риторику отставных командиров бошняков времён войны 90-х годов. В ответ лидеры Мусульмано-хорватской федерации пригрозили создать собственные резервные полицейские части. На днях вопрос был рассмотрен в Специальном совете по выполнению Дейтонского соглашения (Peace Implementation Council, PIC), который устами Верховного представителя Валентина Инцко постановил, что такие подразделения не нужны. Заодно Инцко рекомендовал размещать мигрантов-мусульман и на территории РС (сейчас их селят только в лагерях на территории федерации).
Российское посольство выпустило заявление, в котором сказано, что «попытки вернуть БиГ под внешнее управление не имеют никаких перспектив». Насчёт перспектив, однако, не всё понятно, так как с заявлением выступило и посольство США: «Создание резервных полицейских подразделений в любом энтитете не способствует решению такой транснациональной проблемы, как кризис мигрантов… Резервные полицейские силы только усилят напряженность и приведут к эскалации недоверия». А представитель американского Госдепа Мэтью Палмер, который недавно посетил Сараево, Баня-Луку и одну из горячих точек миграционного кризиса город Бихач заявил, что США «не станут дистанцироваться от БиГ и будут продолжать настаивать на двух ключевых элементах – ее интеграции в ЕС и НАТО». Именно так – «настаивать», а как ещё с этими сербами?
И тут Милорад Додик проявил покладистость. А до этого некогда упрямый серб пригласил главу сепаратистской «Республики Косово» Хашима Тачи в Сараево на саммит «Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе» 9 июля. Многим бросились в глаза слова Додика об «особой чести пригласить» Тачи, этого бывшего бандита, «принять участие в ужине для глав делегаций, организованном Президиумом БиГ»… Между прочим, сепаратистское косовско-албанское образование отказываются признавать Сербия, Греция, Испания, Кипр, Румыния, Молдова, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Аргентина, Индонезия, Китай, Россия (список далеко не полный).
И вот что интересно. Тот же Милорад Додик несколькими днями раньше демонстративно покинул VIP-ложу Европейских игр в Минске, когда мимо неё прошагали участники сборной Косово (Республика Беларусь их пригласила)... И тот же Додик на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном сказал: «Республика Сербская не хочет в НАТО, мы выступаем за военный нейтралитет, в отличие от боснийцев и хорватов. Но боснийцы требуют от нас согласия на вступление в НАТО как условия для формирования Совета министров. Мы готовы продолжать сотрудничать с альянсом, но против членства в организации, бомбившей сербов».
Одновременно возглавляемая Додиком партия «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) вместе с союзнической ей крупной партией боснийских хорватов «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) не явилась 24 июня на заседание палаты народов (верхняя палата парламента БиГ). На заседании должны были утвердить представителей БиГ в ПАСЕ, но из-за нехватки присутствующих ничего не получилось. В итоге представители БиГ стали единственными из 47 стран-членов ПАСЕ, кто не попал на проходящую сессию этой организации. История продолжается: один из депутатов-мусульман инициировал возбуждение уголовного дела в отношении десяти коллег-сербов. Готовится и другая судебная история: руководство РС сообщило о намерении подать в суд на сараевское правительство, которое при распределении налоговых поступлений обделило энтитет на положенные ему 40 миллионов евро.
Лидеры боснийских сербов пока отступают, но всех позиций ещё не сдали. Вопрос в том, как много принесёт эта тактика, если она затянется.
Алексей ТОПОРОВ

Фонд Стратегической Культуры

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