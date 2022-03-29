Милонов: Зеленский взял украинцев в заложники

Президент Украины Владимир Зеленский взял украинцев в заложники, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Украинцы стали заложниками обязательств главы Украины Владимира Зеленского перед западными партнёрами. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По словам парламентария, Зеленский взял курс на самоуничтожение страны и ведёт себя как Адольф Гитлер в 40-е годы прошлого века. Иначе бы он предпринял шаги по снижению уровня напряжённости.

В частности, речь идёт о введении жёсткой цензуры. Когда же спецоперация ВС России завершится, то Владимир Зеленский не останется на Украине.

"Мне интересно, может ли Зеленский спокойно спать, зная, что исключительно из-за своей западной проституции загубил такое количество людей", - резюмировал депутат.

Как ранее заявил телеканалу "360" военный журналист Алексей Борзенко, после зачистки Мариуполя военные силы России приступят к освобождению Харькова, который станет центром украинской оппозиции.

"Не будет какой-то конкретной коалиции, которую мы не будем трогать. Мы должны зачистить всё, включая Львов", - объяснил он.