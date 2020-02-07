Милонов за молодёжь и "котиков": Депутат предложил свои поправки к Конституции России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в шутку предложил внести в Конституцию России поправки "про котиков". Об этом пишет РИА ФАН.

Парламентарий высмеял требования петербургской ячейки партии "Коммунисты России" ввести запрет на осуждение советского прошлого, которое якобы наносит урон духовной жизни.

Впрочем, другое предложение коммунистов Милонов поддержал. Речь идёт об ужесточении запрета на двойное гражданство для должностных лиц. По мнению депутата, даже у муниципальных чиновников не должно быть заграничных активов.

Он также указал на необходимость упомянуть в Основном законе институт молодёжной политики, а также создать профильный госорган.

"Поэтому любые подвижки в сфере молодёжной политики и образования выглядят как лоскутное одеяло. Безусловно, это должно обсуждаться коллегиально", - пояснил он.