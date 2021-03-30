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Милонов вышел из себя и заговорил в стиле Жириновского: "Собака!"

30 марта 2021, 22:50  •  77 • Политика
Виталий Милонов резко отозвался о предательстве Григория Родченкова. "Говно! Собака! Подонок! Увидел бы его - рожу бы набил", - заявил парламентарий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов крайне эмоционально описал свою реакцию на поступок "информатора" WADA и экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Парламентарий не выдержал и заговорил словами главы ЛДПР Владимира Жириновского.
По мнению Виталия Милонова, поступок Григория Родченкова превзошёл даже действия генерала Власова, являющегося в России синонимом предательства. Парламентарий отметил, что у генерала хотя бы было какое-никакое оправдание в виде окружения. А Родченкова никто не окружал.
Говно! Собака! Подонок! Увидел бы его - рожу бы набил. Просто скотина,
- сказал Милонов о Родченкове в интервью "Спорт-Экспресс".
Напомним, что именно заявления Родченкова позволили Западу раскрутить допинговый скандал против России. Позднее на суде выяснилось, что Родченков ничего не видел, ничего не знает и ничем подтвердить свои слова не может. Но к тому времени урон российскому спорту уже был нанесён, а отголоски скандала до сих пор преследуют российских спортсменов в виде запрета на флаг и гимн России.

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