Милонов уверен, что бегство в Антарктиду не спасет Зеленского от извинений перед Кадыровым

Вероломная дерзость в отношении российских мусульман не останется безнаказанной — и об этом должен помнить каждый, кто посмеет задеть ислам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные им извинения за кадр из телепередачи «ЧистоNews» (выходила под редакцией нынешнего руководителя Украины), на котором видно, как лидер чеченского народа плачет после молитвы. Тогда Зеленский извинился за данный видеоролик «перед всем мусульманским миром» — однако затем, давая интервью журналисту Дмитрию Гордону, он фактически перечеркнул свою покаянную речь, что не ускользнуло от внимания Кадырова.

«Безусловно, я разделяю чувства Рамзана Ахматовича, — сказал Милонов. — И Зеленскому, конечно же, стоит перед ним извиниться. Однако не будем забывать, что это бывший актер, а потому идентифицировать, насколько он в действительности искренен в своих словах и слезах, достаточно сложно. Вспомним Михаила Ефремова, который плакал и каялся на публику, а потом имел наглость заявить о своей невиновности тогда, когда его вина в причинении смерти не вызывала сомнений».

Депутат считает, что талант артиста в данной ситуации пойдет президенту Украины только во вред — чтобы глава Чечни поверил в его честность, тому придется буквально вывернуться наизнанку. Большую роль играет и тот факт, что Зеленский уже отзывал свои извинения — ведь тот, кто сделал так хотя бы однажды, заведомо неискренен во всех своих последующих действиях.

Парламентарий убежден, что даже бегство на край света не спасет украинского президента от гнева Кадырова, если тот не будет удовлетворен глубиной раскаяния Зеленского.

«Его достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу (дом из льда. — Прим. ФАН), в которой он от них спрячется, — смеется собеседник ФАН. — Лучше бы ему извиниться — я не думаю, что это так сложно. Пусть раз и навсегда прояснит свою позицию по отношению к мусульманскому миру и больше таких ошибок не повторяет».

У Милонова вызвала смех мысль о том, что Зеленский может попытаться обезопасить себя от посланников Кадырова боевыми отрядами националистов, умеющих воевать исключительно с мирным населением Донбасса, или что он направит их непосредственно в Чечню для нанесения «превентивного удара».