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Милонов просит открыть в Петербурге ярмарки для бездомных

25 декабря 2017, 20:39  •  63 • В России

В преддверии Нового года и Рождества все становятся чуточку добрее. Вот и депутат Госдумы Виталий Милонов с приближением боя курантов на миг забыл о геях и прочих «содомитах»: законотворец предлагает устроить в культурной столице праздничную ярмарку для бездомных.

– Новый год и Рождество – любимые семейные праздники в нашей стране. Но не все люди в нашем городе имеют возможность приобщиться к духу праздника, – рассуждает Виталий Валентинович. – К сожалению, многие бездомные и бродяги, по разным причинам лишенные тепла домашнего очага, вынуждены встречать наступление праздничных дней на улице, без угощений и подарков.

Новогоднее настроение бездомным обеспечат, по мнению Милонова, специальные ярмарки, где бродяги смогут бесплатно получить презенты и еду. Об этом депутат написал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

По задумке парламентария, в городе стоит открыть несколько ярмарок, куда петербуржцы приносили бы вещи, новогоднее угощение или медикаменты.

– Многие петербуржцы хотели бы помогать бездомным не только в дни праздников, но, к сожалению, эта сфера окутана различными негативными стереотипами и страхами, которые отталкивают людей, – отмечает Милонов. – Возможно, покровительство властей города и общий праздничный дух смогли бы растопить лед и подтолкнуть людей к свершению добрых дел.

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