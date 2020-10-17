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Милонов прокомментировал попадание в «черный список» Азербайджана

17 октября 2020, 01:30  •  61 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое попадание в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. Российского парламентария включили в «черный список» 16 октября за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).
Милонов отметил, что такие действия могут символизировать нежелание мирного урегулирования карабахского конфликта.
«Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».
Ранее в пятницу визит Милонова в столицу НКР в Баку назвали безответственными действиями, несоответствующими официальной позиции России.
С 27 сентября в Карабахе продолжаются боевые действия между ВС Армении и Азербайджана, обе стороны возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.
Минская группа ОБСЕ по урегулированию, которую возглавляют РФ, Франция и США ,призвали стороны к политическому решению вопроса.
В ночь с 9 на 10 октября в ходе переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня, однако бои продолжаются.

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