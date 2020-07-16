Милонов призвал привлечь миротворцев для защиты соотечественников за рубежом

В России необходимо разработать закон о защите соотечественников за рубежом. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Как отметил парламентарий, государству необходимо более активно отстаивать права соотечественников. Поэтому он предлагает принять законопроект, который позволит Москве накладывать санкции на страны, в которых ущемляют права соотечественников, а также вводить миротворческий контингент в качестве меры защиты русскоязычного населения.

Если бы такая инициатива уже существовала, то миротворцы уже давно бы оказывали поддержку населению Донбасса. А против Латвии, где русских лишают избирательных прав, необходимо ввести тотальные санкции.

"Те страны, которые осуществляют геноцид русского народа, русскоязычного населения - это те страны, которые должны стать изгоями", - уверен Милонов.

Как сообщает телеканал "360", с 24 июля вступит в силу новый закон, который упростит процедуру оформления гражданства России для ряда категорий иностранных граждан. Документ ещё 24 апреля подписал глава государства Владимир Путин.

В частности, жителям Украины, Белоруссии и Казахстана теперь не надо подтверждать свои доходы (справки, документы по вкладам и так далее). Отменяются и требования о необходимости проживания на территории РФ пять лет по виду на жительство.

"Упрощение получения гражданства всё равно не решит демографические проблемы России. Такие меры могут быть только дополнением к общим изменениям", - рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.