Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин подарил тяжелобольному мальчику Спасскую башню и прокатил на вертолете
В РПЦ прокомментировали обстановку в Киеве перед «объединительным собором»
В Крыму рассказали о живущих в параллельной реальности странах ЕС
Австралия не станет переносить посольство в "новую столицу" Израиля
Главная / Политика

Милонов призвал к блокаде Мариуполя из-за захвата храмов на Украине

15 декабря 2018, 18:39  •  87 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские власти дать "ясный и болезненный" ответ официальному Киеву на захват храмов канонической Украинской Церкви, в том числе захват собора в Виннице. По его словам, нужны меры вплоть до морской блокады Мариуполя.
Пока Москва будет "нянчиться" с администрацией Петра Порошенко, захваты храмов каноничной Украинской Православной Церкви "автокефалистами" будут продолжаться, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Сейчас в ответ на нападение на Православную Церковь, а это именно нападение, мы должны как минимум предпринять такие меры — ясные и болезненные, и очень серьезно болезненные, для всей украинской администрации, для всей украинской экономики. Вплоть до полного запрета прохода судов в Мариуполь, вплоть до полного запрета на поставку как напрямую, так и опосредованно любых горюче-смазочных материалов, любых товаров и услуг для украинской стороны", - призвал Милонов в разговоре с Царьградом.
По его словам, "Украина должна понять, что мы всерьез взялись за них и начали предпринимать все меры для серьезного давления". "Потому что сейчас они, по сути дела, объявили войну собственному народу", - подчеркнул депутат.
Сразу после утреннего богослужения 15 декабря группа молодых людей в спортивных костюмах захватила Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской Православной Церкви.
Это произошло в то время, когда митрополит Винницкий Симеон, которого считают близким другом Петра Порошенко, вопреки запрету предстоятеля Украинской Церкви, участвовал в "объединительном соборе" с раскольниками.
Источники Союза православных журналистов сообщают, что захват храма осуществили два десятка неизвестных. Они отобрали у служителей ключи от всех помещений и выставили священников и прихожан на мороз вместе с вещами.
Ранее митрополит Симеон оказался единственными из участников Собора Епископов Украинской Церкви, кто не подписал документ, признающий действия Константинополя и "автокефалистов" противоречащими канонам. После этого архиерей заявлял, что намерен подчиниться решению Собора. Однако запрет на участие в "соборе нечестивых" он все-таки нарушил. Ряд украинских СМИ называет митрополита Симеона одним из главных претендентов на пост главы новой "объединенной структуры".
Добавим, Петр Порошенко неоднократно уверял, что "объединение" будет проходить добровольно.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале не подтвердил информацию о захвате храма в Виннице.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 12:09
В США отложили повышение торговых пошлин против Китая - но отменять не стали
15 декабря 2018, 15:24
Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского президента
15 декабря 2018, 18:39
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пентагона три дня скрывается от Шойгу

14 декабря 2018, 19:54
В России создали план на случай отключения страны от Интернета: Законопроект внесен в Госдуму
15 декабря 2018, 12:09
Трамп отдал России Арктику и покупает запчасти для своего престарелого ледокола на eBay - The Hill
15 декабря 2018, 15:24
Австралия не станет переносить посольство в "новую столицу" Израиля
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 декабря 2018, 05:39
"Мы сделали все, что смогли": Полицейские из Солсбери рассказали, как спаса...
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало бе...
15 декабря 2018, 02:24
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на У...
15 декабря 2018, 15:24
Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского презид...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 05:24
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.