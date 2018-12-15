Милонов призвал к блокаде Мариуполя из-за захвата храмов на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские власти дать "ясный и болезненный" ответ официальному Киеву на захват храмов канонической Украинской Церкви, в том числе захват собора в Виннице. По его словам, нужны меры вплоть до морской блокады Мариуполя.

Пока Москва будет "нянчиться" с администрацией Петра Порошенко, захваты храмов каноничной Украинской Православной Церкви "автокефалистами" будут продолжаться, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Сейчас в ответ на нападение на Православную Церковь, а это именно нападение, мы должны как минимум предпринять такие меры — ясные и болезненные, и очень серьезно болезненные, для всей украинской администрации, для всей украинской экономики. Вплоть до полного запрета прохода судов в Мариуполь, вплоть до полного запрета на поставку как напрямую, так и опосредованно любых горюче-смазочных материалов, любых товаров и услуг для украинской стороны", - призвал Милонов в разговоре с Царьградом.

По его словам, "Украина должна понять, что мы всерьез взялись за них и начали предпринимать все меры для серьезного давления". "Потому что сейчас они, по сути дела, объявили войну собственному народу", - подчеркнул депутат.

Сразу после утреннего богослужения 15 декабря группа молодых людей в спортивных костюмах захватила Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской Православной Церкви.

Это произошло в то время, когда митрополит Винницкий Симеон, которого считают близким другом Петра Порошенко, вопреки запрету предстоятеля Украинской Церкви, участвовал в "объединительном соборе" с раскольниками.

Источники Союза православных журналистов сообщают, что захват храма осуществили два десятка неизвестных. Они отобрали у служителей ключи от всех помещений и выставили священников и прихожан на мороз вместе с вещами.

Ранее митрополит Симеон оказался единственными из участников Собора Епископов Украинской Церкви, кто не подписал документ, признающий действия Константинополя и "автокефалистов" противоречащими канонам. После этого архиерей заявлял, что намерен подчиниться решению Собора. Однако запрет на участие в "соборе нечестивых" он все-таки нарушил. Ряд украинских СМИ называет митрополита Симеона одним из главных претендентов на пост главы новой "объединенной структуры".

Добавим, Петр Порошенко неоднократно уверял, что "объединение" будет проходить добровольно.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале не подтвердил информацию о захвате храма в Виннице.