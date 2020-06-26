Милонов предложил ввести санкции против чиновников из США и Европы, потакающих боевикам в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил создать санкционный список, в который необходимо включить членов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и лидеров бандформирований в Триполи. Депутат Госдумы России Виталий Милонов в интервью РИА ФАН прокомментировал инициативу.

Малькевич предложил назвать чёрный список в честь социолога Максима Шугалея, который находится под арестом в Ливии с 2019 года. При этом включить в него необходимо пособников террористов.

Милонов поддерживает "список Шугалея". Но он указывает на то, что его можно расширить, включив чиновников из ЕС и США, оказывающих поддержку террористам и пиратам в Ливии.

"Поэтому это должно распространяться и на чиновников США, которые являются политическим прикрытием для действий бандитов и пиратов", - поведал парламентарий.