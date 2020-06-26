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Милонов предложил ввести санкции против чиновников из США и Европы, потакающих боевикам в Ливии
26 июня 2020, 01:00 • 22 • Политика
Депутат Виталий Милонов предложил ввести санкции против чиновников из США и Европы, которые оказывают поддержку боевикам в Ливии и представителям так называемого ПНС.
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил создать санкционный список, в который необходимо включить членов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и лидеров бандформирований в Триполи. Депутат Госдумы России Виталий Милонов в интервью РИА ФАН прокомментировал инициативу.
Малькевич предложил назвать чёрный список в честь социолога Максима Шугалея, который находится под арестом в Ливии с 2019 года. При этом включить в него необходимо пособников террористов.
Милонов поддерживает "список Шугалея". Но он указывает на то, что его можно расширить, включив чиновников из ЕС и США, оказывающих поддержку террористам и пиратам в Ливии.
"Поэтому это должно распространяться и на чиновников США, которые являются политическим прикрытием для действий бандитов и пиратов", - поведал парламентарий.
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