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Милонов предложил остановить поставки посылок из Китая
03 февраля 2020, 15:09 • 79 • Политика
В Госдуме предложили приостановить поставку посылок с товарами из китайских магазинов. С подобной инициативой выступил депутат Виталий Милонов, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 3 февраля.
Свое обращение Милонов направил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Он отметил, что на сегодняшний день неизвестны способ заражения коронавирусом и поведение вируса в «спящем режиме».
«Между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете без всяких мер предосторожности», — подчеркнул Милонов в обращении.
Кроме того, отметил депутат, потенциально вирусные посылки могут превратить российскую почту в распространителя смертельно опасного для россиян вируса.
«В такой ситуации прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире», — заключил Милонов.
Ранее 3 февраля, сообщалось, что число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах Китая.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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