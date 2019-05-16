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Милонов потребовал заблокировать Facebook из-за цензуры российских СМИ

16 мая 2019, 15:54  •  45 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовать заблокировать Facebook из-за цензуры, которую американская соцсеть применяет к российским СМИ. "Facebook является враждебным ресурсом. Мы его не создавали, и он априори будет работать против нас", - пояснил он.
Депутат Госдумы предложил применять к американской соцсети Facebook меры принуждения к исполнению американского же законодательства и принципов свободы слова, комментируя судебное разбирательство по поводу блокировки издания ФАН.
Аккаунт российского издания был заблокирован в соцсети весной 2018 года без объяснения причин. Журналисты, посчитав, что их права нарушены - как и право их читателей на объективную информацию - подали в суд в связи с нарушением Первой поправки к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Теперь администрация соцсети всеми силами затягивает разбирательство по существу.
"Надо понимать, что свобода слова в Facebook существует только в том случае, если вы аполитичный человек и публикуете рецепты шарлотки и фото с отдыха в Турции, либо если вы политизированный человек и публикуете антироссийские сообщения. Во втором случае Facebook ни в коем случае не будет вам препятствовать и даже будет помогать", - откликнулся на ситуацию Виталий Милонов.
Он напомнил, что "Facebook является враждебным ресурсом. Мы его не создавали, и он априори будет работать против нас".
Однако, полагает он, российские власти могут принудить Фейсбук выполнять российские законы о свободе слова и выполнять международные обязательства, связанные с защитой СМИ.
"К сожалению, я вынужден признать, что очень многие люди, которые должны отстаивать информационный суверенитет нашей страны, делают это только на своих визитках, осваивая бюджетные средства, но не на самом деле. Если мы видим какой-нибудь зашкварный иностранный ресурс типа "Радио Свобода", у США подключается вся мощь, санкции и так далее. А если наших несправедливо обижают, то у нас все отмалчиваются, а вдруг они тоже попадут в какой-нибудь санкционный список. Надо вырабатывать такие правила, чтобы в случае нарушения российского закона мы могли бы спокойно блокировать любой ресурс. И Facebook не является исключением", - пояснил он.

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