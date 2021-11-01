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Милонов ответил на слова о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе

01 ноября 2021, 08:55  •  15 • Политика
Депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что у украинской националистки Ирины Фарион, заявившей, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума и перевернулся в гробу» из-за того, что писал по-русски, а думал на украинском, проблемы с психикой. Об этом парламентарий заявил 30 октября телеканалу РЕН ТВ.
«Сейчас можно наделить Николая Васильевича любыми качествами, любыми чертами, при этом никто не сможет им возразить. Но если посмотреть произведения Николая Васильевича, посмотреть образ его мысли и построение некоторых текстов, это не украинский язык и не перевод с украинского языка», — указал политик.
Как он продолжил, во времена Гоголя все думающие люди говорили на русском языке. По мнению Милонова, на селе, в провинции был распространен украинский язык. Но настоящий украинский язык — русский, заключил парламентарий.
Ранее в субботу Фарион заявила, что Гоголь ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она призналась, что писатель вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец писал по-русски.
В 2019 году Фарион в эфире телеканала «ИнТБ» заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».
В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.
С января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.
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