Милонов о поданном на него иске 100 миллионов рублей: "Бургер Кинг" пытается запугать меня"

Сеть фастфудов "Бургер Кинг" подала иск на 100 миллионов рублей на депутата Госдумы Виталия Милонова за то, что он назвал её еду вредной. Подробности дела в интервью рассказал сам парламентарий.

Он подтвердил, что такой иск, действительно, подан в суд. По словам депутата, "Бургер Кинг" грозится использовать лучших адвокатов и юристов, чтобы наказать его за слова о вредности бургеров этой сети, так как её продукция якобы полезная.

"Бургер Кинг", видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде, - сказал Милонов в интервью Nation News.

Парламентарий добавил, что все без исключения эксперты - учёные, медики, даже известнейшие шеф-повара небезосновательно считают, что в "Бургер Кинг" подают очень вредную еду. При этом сеть фастфудов каким-то образом вошла в список ценных для общества предприятий, негодует Милонов.