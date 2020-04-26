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Милонов о поданном на него иске 100 миллионов рублей: "Бургер Кинг" пытается запугать меня"

26 апреля 2020, 11:10  •  33 • Политика
Милонов подтвердил, что "Бургер Кинг" подал в отношении него иск на 100 миллионов рублей. "Бургер Кинг", видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде", - рассказал парламентарий.
Сеть фастфудов "Бургер Кинг" подала иск на 100 миллионов рублей на депутата Госдумы Виталия Милонова за то, что он назвал её еду вредной. Подробности дела в интервью рассказал сам парламентарий.
Он подтвердил, что такой иск, действительно, подан в суд. По словам депутата, "Бургер Кинг" грозится использовать лучших адвокатов и юристов, чтобы наказать его за слова о вредности бургеров этой сети, так как её продукция якобы полезная.
"Бургер Кинг", видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде, - сказал Милонов в интервью Nation News.
Парламентарий добавил, что все без исключения эксперты - учёные, медики, даже известнейшие шеф-повара небезосновательно считают, что в "Бургер Кинг" подают очень вредную еду. При этом сеть фастфудов каким-то образом вошла в список ценных для общества предприятий, негодует Милонов.
Чтобы российские дети ели вредную продукцию - это их как бы задача, - называет депутат главную цель иска против него.

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