|
Милонов о поданном на него иске 100 миллионов рублей: "Бургер Кинг" пытается запугать меня"
26 апреля 2020, 11:10 • 33 • Политика
Милонов подтвердил, что "Бургер Кинг" подал в отношении него иск на 100 миллионов рублей. "Бургер Кинг", видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде", - рассказал парламентарий.
Сеть фастфудов "Бургер Кинг" подала иск на 100 миллионов рублей на депутата Госдумы Виталия Милонова за то, что он назвал её еду вредной. Подробности дела в интервью рассказал сам парламентарий.
Он подтвердил, что такой иск, действительно, подан в суд. По словам депутата, "Бургер Кинг" грозится использовать лучших адвокатов и юристов, чтобы наказать его за слова о вредности бургеров этой сети, так как её продукция якобы полезная.
Парламентарий добавил, что все без исключения эксперты - учёные, медики, даже известнейшие шеф-повара небезосновательно считают, что в "Бургер Кинг" подают очень вредную еду. При этом сеть фастфудов каким-то образом вошла в список ценных для общества предприятий, негодует Милонов.
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2020, 06:10
|
21 апреля 2020, 17:10
|
23 апреля 2020, 00:10
|
20 апреля 2020, 01:10
|
19 апреля 2020, 14:10
|
20 апреля 2020, 23:05
|
23 апреля 2020, 03:10