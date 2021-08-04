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Милонов не увидел смысла в нападении России на ЕС, а британцы "поддались легкой степени маразма"

04 августа 2021, 05:40  •  41 • Политика
Заявившие о риске нападения России на ЕС британцы "поддались легкой степени маразма", считает депутат Виталий Милонов. Дело в том, что никакого смысла в подобном конфликте нет.
Украина является единственной страной в мире, которая ведет активные боевые действия "сама с собой". Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Ранее профессор Королевского колледжа Лондона Максимилиан Терхалле заявил о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину и Евросоюз. Произойдет же это после завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".
Как считает Милонов, британец "поддался легкой степени маразма", будучи одурманен "горилкой, салом и рассказами о незалежности". В реальности газопровод является гарантом стабильности в Европе.
"Когда есть два партнера, ведущие коммерческую деятельность, то воевать друг с другом просто неестественно", - пояснил он.
Россия вложила в реализацию проекта огромные средства, которые она теперь хочет не только вернуть, но и приумножить. А вот экономика Украины находится на грани краха.
Поэтому Киев пытается выбить у своих западных партнеров деньги под предлогом защиты от Москвы, привлекая к пропагандистской работе даже серьезных специалистов. Одним из них оказался Терхалле, который вывел себя на один уровень "с уфологами и парапсихологами".
В июле США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.
Как отметил директор Центра европейской информации Николай Топорнин, Штатам важно сохранить добрососедские отношения с Германией, которая остается главным партнёром по НАТО в Европе.
"С учётом того, что газопровод уже почти достроен, его пуск - это вопрос это месяца или двух, усиливать санкционное давление не стоит, не стоит из-за этого портить отношения с Германией", - указал эксперт в интервью телеканалу "360".

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