Милонов назвал ЛГБТ-активиста из администрации США специалистом в отбросах

В плане отбросов квир-активист Сэм Бринтон, назначенный в США на должность по утилизации ядерных отходов, большой специалист. Таким мнением поделился в воскресенье, 13 февраля, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с «Известиями».

О назначении Бринтона стало известно ранее в этот день. По его словам, он является первой «гендерфлюидной персоной» в федеральной администрации.

«В плане отходов, вернее — отбросов, я не сомневаюсь, этот человек — большой специалист. Очень неприятно, что этот вопрос будет решаться в Америке, как и все остальные, через одно место, в прямом и переносном смысле этого слова», — пояснил Милонов.

По его словам, в настоящее время американцы напоминают большевиков 1917 года, когда «безграмотный абсолютно человек, но с пролетарским происхождением был более предпочтительным, чем грамотный русский ученый, но дворянского происхождения».

«Я даже в какой-то степени рад. Ведь если у них такие люди будут возглавлять отделы в министерствах, то наш оппонент — сторона, которая угрожает нам санкциями и вводит их, будет слабее», — отметил парламентарий.