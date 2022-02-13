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Милонов назвал ЛГБТ-активиста из администрации США специалистом в отбросах
13 февраля 2022, 21:10 • 42 • Политика
В плане отбросов квир-активист Сэм Бринтон, назначенный в США на должность по утилизации ядерных отходов, большой специалист. Таким мнением поделился в воскресенье, 13 февраля, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с «Известиями».
О назначении Бринтона стало известно ранее в этот день. По его словам, он является первой «гендерфлюидной персоной» в федеральной администрации.
«В плане отходов, вернее — отбросов, я не сомневаюсь, этот человек — большой специалист. Очень неприятно, что этот вопрос будет решаться в Америке, как и все остальные, через одно место, в прямом и переносном смысле этого слова», — пояснил Милонов.
По его словам, в настоящее время американцы напоминают большевиков 1917 года, когда «безграмотный абсолютно человек, но с пролетарским происхождением был более предпочтительным, чем грамотный русский ученый, но дворянского происхождения».
«Я даже в какой-то степени рад. Ведь если у них такие люди будут возглавлять отделы в министерствах, то наш оппонент — сторона, которая угрожает нам санкциями и вводит их, будет слабее», — отметил парламентарий.
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