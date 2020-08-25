Милонов назвал, кто стоит за "отравлением" Навального: "Всё по сценарию западных спецслужб"

Согласно результатам диагностики, проведённой немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите". Заявление прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политик отметил, что нисколько не сомневался, что немецкие врачи заявят об отравлении Навального. Милонов считает, что всё это часть плана по эвакуации скандального оппозиционера за рубеж.

"Эта операция с самого начала предполагала, что будут говорить о его "отравлении". Было сразу ясно, что, с точки зрения немецких специалистов, Навальный обязательно будет "отравлен", - приводит Nation News слова Милонова.

Парламентарий напомнил, что российские врачи брали у Навального пробы крови и другие анализы. Им прекрасно известно, было отравление на самом деле или нет. А немецкие специалисты из "Шарите" могут нарисовать оппозиционеру абсолютно любой диагноз.

"Ситуация будет продолжать развиваться по сценарию западных спецслужб", - уверен политик.

Напомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт совершил срочную посадку в Омске, где оппозиционера немедленно доставили в больницу. За это время соратники Навального не только успели подготовить самолёт для перевозки оппозиционера на лечение в Германию, но и оформить для этого все документы.