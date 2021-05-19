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Милонов назвал главную цель Путина на встрече с Байденом
19 мая 2021, 22:00 • 82 • Политика
Названа главная цель встречи Владимира Путина с Джо Байденом. "Сделать так, чтобы дикая политика США стала менее агрессивной", - считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
Возможная встреча президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал главную задачу этого саммита, если он состоится.
По мнению парламентария, основной целью встречи для главы России станет налаживание контакта с руководством США и снятие напряжённости между странами. Милонов отмечает, что выполнить эту задачу будет непросто, но он верит, что президент России сможет с этим справиться.
- цитируют Nation News слова Виталия Милонова.
Парламентарий добавил, что сейчас США самым наглым образом вмешиваются в самые разные вопросы. И одним из таких является строительство газопровода "Северного потока - 2". Милонов подчеркнул, что американцы не имеют к нему никакого отношения.
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