Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Украина

Милонов назвал дело председателя Конституционного суда Украины политическим

22 ноября 2020, 15:00  •  105 • Украина
Санкт-Петербург, 21 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью ФАН прокомментировал открытие уголовного дела Главным бюро расследований Украины в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в государственной измене из-за приобретения в 2018 году участка земли в Крыму с регистрацией в российской юрисдикции.
«Возбуждение дела по надуманным поводам является политически мотивированным. Могу посоветовать украинским правоведам идти дальше и в свой Уголовный кодекс ввести ответственность за факт рождения в России. Это позволит неугодного человека привлечь, посадить и расстрелять. Покупка земли судьей в Крыму не нарушает никакие нормы международного права, украинские и российские законы», — прокомментировал политик.
По словам Милонова, факт преследования Тупицкого нуждается в международном контроле, «однако на фоне культивирования русофобии вокруг Крыма не стоит ожидать справедливости и объективного расследования от правозащитников».
Напомним, что уже три недели, с 29 октября, на Украине продолжается конфликт судебной и исполнительной власти. Конституционный суд признал некоторые положения законодательства о коррупции антиконституционными и отобрал значительный объем полномочий у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имевшего практически неограниченные возможности усмотрения при проверках и люстрациях.
В ответ на это офис президента Украины обвинил Тупицкого в приобретении российской недвижимости и дал поручение следствию разобраться с судьями КС, пренебрегая их неприкосновенностью. В это же время с подачи президента парламент стал местом обсуждения закона о роспуске Конституционного суда.
Инициативы лидера Украины нарушают основной закон, а преследование судей КС становится политически обусловленным: НАПК является удобным инструментом контроля и расправы над неугодными правящей элите общественными деятелями.
По украинскому праву неприкосновенность выражается в положении, по которому судья не может быть привлечен к ответственности за собственное мнение, выраженное в судебном акте. Сейчас можно наблюдать, как исполнительная власть на Украине становится неограниченной, спокойно уничтожая фундамент судебной ветви власти сфабрикованными уголовными делами.
В случае продолжения преследования любое государство — член ООН обязано предоставить украинским судьям и их семьям политическое убежище и защиту, согласно Конвенции ООН о статусе беженцев.
Автор: Владимир Тихоньков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 20:40
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
21 ноября 2020, 11:30
У США может появиться военная база на Азовском море
21 ноября 2020, 01:25
Санду считает – с Тирасполем обошлись слишком «мягко»
20 ноября 2020, 19:55
Гусары, молчать! Это Большой герб Украины
22 ноября 2020, 01:15
Киев хочет окончательно легализировать на Украине огнестрельное оружие  
20 ноября 2020, 19:55
Бандеровец Корчинский на украинском телевидении оправдал убийства журналистов
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
22 ноября 2020, 08:35
Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов
22 ноября 2020, 00:20
"Крым - это часть Украины": В позицию нового президента Молдавии Санду закр...
22 ноября 2020, 00:20
"Абсолютная пошлость": Соловьёв "отнял" у главы "Альянса вра...
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду К...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.