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Милонов назвал дело председателя Конституционного суда Украины политическим
22 ноября 2020, 15:00 • 105 • Украина
Санкт-Петербург, 21 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью ФАН прокомментировал открытие уголовного дела Главным бюро расследований Украины в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в государственной измене из-за приобретения в 2018 году участка земли в Крыму с регистрацией в российской юрисдикции.
По словам Милонова, факт преследования Тупицкого нуждается в международном контроле, «однако на фоне культивирования русофобии вокруг Крыма не стоит ожидать справедливости и объективного расследования от правозащитников».
Напомним, что уже три недели, с 29 октября, на Украине продолжается конфликт судебной и исполнительной власти. Конституционный суд признал некоторые положения законодательства о коррупции антиконституционными и отобрал значительный объем полномочий у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имевшего практически неограниченные возможности усмотрения при проверках и люстрациях.
В ответ на это офис президента Украины обвинил Тупицкого в приобретении российской недвижимости и дал поручение следствию разобраться с судьями КС, пренебрегая их неприкосновенностью. В это же время с подачи президента парламент стал местом обсуждения закона о роспуске Конституционного суда.
Инициативы лидера Украины нарушают основной закон, а преследование судей КС становится политически обусловленным: НАПК является удобным инструментом контроля и расправы над неугодными правящей элите общественными деятелями.
По украинскому праву неприкосновенность выражается в положении, по которому судья не может быть привлечен к ответственности за собственное мнение, выраженное в судебном акте. Сейчас можно наблюдать, как исполнительная власть на Украине становится неограниченной, спокойно уничтожая фундамент судебной ветви власти сфабрикованными уголовными делами.
В случае продолжения преследования любое государство — член ООН обязано предоставить украинским судьям и их семьям политическое убежище и защиту, согласно Конвенции ООН о статусе беженцев.
Автор: Владимир Тихоньков
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