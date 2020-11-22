Милонов назвал дело председателя Конституционного суда Украины политическим

Санкт-Петербург, 21 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью ФАН прокомментировал открытие уголовного дела Главным бюро расследований Украины в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в государственной измене из-за приобретения в 2018 году участка земли в Крыму с регистрацией в российской юрисдикции.

«Возбуждение дела по надуманным поводам является политически мотивированным. Могу посоветовать украинским правоведам идти дальше и в свой Уголовный кодекс ввести ответственность за факт рождения в России. Это позволит неугодного человека привлечь, посадить и расстрелять. Покупка земли судьей в Крыму не нарушает никакие нормы международного права, украинские и российские законы», — прокомментировал политик.

По словам Милонова, факт преследования Тупицкого нуждается в международном контроле, «однако на фоне культивирования русофобии вокруг Крыма не стоит ожидать справедливости и объективного расследования от правозащитников».

Напомним, что уже три недели, с 29 октября, на Украине продолжается конфликт судебной и исполнительной власти. Конституционный суд признал некоторые положения законодательства о коррупции антиконституционными и отобрал значительный объем полномочий у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имевшего практически неограниченные возможности усмотрения при проверках и люстрациях.

В ответ на это офис президента Украины обвинил Тупицкого в приобретении российской недвижимости и дал поручение следствию разобраться с судьями КС, пренебрегая их неприкосновенностью. В это же время с подачи президента парламент стал местом обсуждения закона о роспуске Конституционного суда.

Инициативы лидера Украины нарушают основной закон, а преследование судей КС становится политически обусловленным: НАПК является удобным инструментом контроля и расправы над неугодными правящей элите общественными деятелями.

По украинскому праву неприкосновенность выражается в положении, по которому судья не может быть привлечен к ответственности за собственное мнение, выраженное в судебном акте. Сейчас можно наблюдать, как исполнительная власть на Украине становится неограниченной, спокойно уничтожая фундамент судебной ветви власти сфабрикованными уголовными делами.

В случае продолжения преследования любое государство — член ООН обязано предоставить украинским судьям и их семьям политическое убежище и защиту, согласно Конвенции ООН о статусе беженцев.