Милое личико на флаге латышских националистов • 245 • Аналитика



А так как Россия предательски не желает нападать на прибалтийских лимитрофов, т.к. снова волочить этот дотационный и к тому же бесконечно спесивый хомут не желают даже некоторые просоветски настроенные россияне, то накал снижать нельзя ни в коем случае. То призывы запретить говорить на людях по-русски, то война против «русских школ», и это ещё без учёта дискриминационного института неграждан в духе нацистской Германии 30-40-х годов прошлого века.



На очередном витке ксенофобии латышские политики столкнулись с жёсткой реальностью, но даже не попытались сделать выводы, а нацепили на свои знамёна очередное пугало. В латвийском обществе вторую неделю вовсю муссируется «мимишная» история очередной юной безработной латышки по имени Лелда. Пока западные ставленники латвийской государственности вколачивали последние гвозди в промышленность страны, ориентированной на Восток, 19-летней Лелде с младых ногтей талдычили европейскую сказку, которая не предусматривает изучение языка восточных «варваров». Вот девушка и учила английский.







Новая звезда латышского национализма — Лелда



Несмотря на свои глубокие познания в иностранном языке, инженера или бухгалтера из Лелды не вышло, да и нужны ли они сейчас европейской Латвии. Поэтому после учёбы юная латышка устремилась на поиски работы в сфере обслуживания, т.е. официанткой. Но стоило работодателю узнать, что сие милое создание ни бельмеса по-русски, как ей указывали на дверь. И так десять раз!



Неудавшаяся подавальщица со знанием английского вознегодовала, заявив, что считает такое положение дел неправильным, это неуважение к латышам. Она уверена, что есть русскоязычные, которые навязывают и хотят, чтобы ты знал их язык, и злятся, если ты не знаешь, хотя для работы в сфере обслуживания достаточно знания английского языка.



Видимо, знакомство с латвийскими реалиями после долгих лет европейских сказок окончательно размягчило и без того юные мозги девушки. Понятное дело, что объяснять малолетней сударыне законы реального рынка — всё равно, что читать лекцию по ядерной физике пингвинам. И уж тем более глупо объяснять, что весомая доля туристов не будет от тебя что-то требовать, а просто уйдёт, махнув ручкой. Однако она оказалась не одинока: её крик души и голодного желудка был услышан Национальным блоком (откровенные националисты с горелым ароматом факельцугов) Латвии, давно обосновавшимся в сейме.





Шествие Национального блока Латвии



Неизвестно, то ли невезучей официантке Лелде хватило ума сообразить, как можно попасть в стремнину жизни на подпевке местным националистам, монетезировав собственное положение, то ли националисты подобрали на улицах Риги безработную девчушку, разумно полагая, что малолетняя без прямой связи со свастикой и факелами растрогает сердца обывателей, к тому же стоить она будет недорого. Но факт остаётся фактом – милую мордашку Лелды уже водрузили на знамёна. Ну как же: и умница, и красавица, и поднос таскать умеет, а работы нет и нет. Тем более новый проект националистических законов этой компашки уже на подходе.



Член русофобской тусовки Янис Иесалниекс заявил: «Не абсурд ли, что в Сейме только Нацблок поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным всё равно — пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно». Более того, он предложил запретить работодателям требовать знания русского языка от своих работников.



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Я, конечно, ни разу не слышал лекций о вреде антисемитизма от Геббельса, но ситуация с Нацблоком в Латвии выглядит похожей. Не менее забавно и то, что сложившаяся ситуация целиком и полностью на совести латвийских националистов. Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции. Поэтому для молодёжи остался только сектор сферы услуг.



Одновременно с этим из этой самой молодёжи вытравливался русский язык. И девчушке Лелде никто, конечно, не будет объяснять, что, несмотря на политические мантры сейма, европейский рынок для Латвии квотирован, а львиная доля туристов приезжает из России. И эта доля из двух заведений выберет то, где их обслужат по-русски. Кстати, это касается и самих русскоязычных жителей Латвии, коих около трети.



Сухая статистика говорит, что в 2017 году в Риге каждый пятый турист был гражданином России, а в общем, туристы из России занимали первую строчку статистических показателей. Несмотря на периодические завывания об увеличении туристического потока из Европы, факт состоит в том, что увеличение незначительное. Более того, часть туристов из Европы — ребята специфические. Им весь этот средневековый фортификационный антураж даром не нужен, да и гид им ни к чему, если, конечно, это не гидша с увеличенным прейскурантом услуг. Господа едут в алко- и секс-туры, а «водка» и «секс» — вещи интернациональные, ни английский, ни латышский, ни суахили здесь не нужны.



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В общем ситуация с Национальным блоком и мимишной Лелдой крайне показательна и симптоматична. Конечно, Нацблок строить и развивать что-либо и не думает, только «запрещать и не пущать». И, конечно, ситуация является тупиковой, а националисты выступают прекрасным средством обезлюдения страны.



И, естественно, как только монетизация внезапной социальной славы Лелды пройдёт, ей придётся паковать чемоданы и уезжать в какую-нибудь Ирландию – таскать подносы или собирать дары полей (а, возможно, учитывая тело молодое, найти занятие и менее моральное).



А главное же, страшилка, что Россия вот-вот нападёт, для многих латышей скоро будет казаться последней надеждой. Посему автор предлагает за всю русофобию объявить Латвии… МИР. Страны Прибалтики, которые в целях рекламы ЕС долго именовались прибалтийскими тиграми, уже давненько зовут «прибалтийскими вымиратами». И сколько бы фантомные боли ностальгии с манящими ароматами «Дзинтарс», горьковато-сладким вкусом «Рижского бальзама» и копчёными золотистыми бочками шпрот ни мучили умы некоторых российских граждан, балтийское взморье Латвии, да и других стран, стало рассадником пещерной русофобии на государственном уровне. Более того, русофобия стала едва ли не главной статьёй экспорта ввиду практически загубленной промышленности.А так как Россия предательски не желает нападать на прибалтийских лимитрофов, т.к. снова волочить этот дотационный и к тому же бесконечно спесивый хомут не желают даже некоторые просоветски настроенные россияне, то накал снижать нельзя ни в коем случае. То призывы запретить говорить на людях по-русски, то война против «русских школ», и это ещё без учёта дискриминационного института неграждан в духе нацистской Германии 30-40-х годов прошлого века.На очередном витке ксенофобии латышские политики столкнулись с жёсткой реальностью, но даже не попытались сделать выводы, а нацепили на свои знамёна очередное пугало. В латвийском обществе вторую неделю вовсю муссируется «мимишная» история очередной юной безработной латышки по имени Лелда. Пока западные ставленники латвийской государственности вколачивали последние гвозди в промышленность страны, ориентированной на Восток, 19-летней Лелде с младых ногтей талдычили европейскую сказку, которая не предусматривает изучение языка восточных «варваров». Вот девушка и учила английский.Несмотря на свои глубокие познания в иностранном языке, инженера или бухгалтера из Лелды не вышло, да и нужны ли они сейчас европейской Латвии. Поэтому после учёбы юная латышка устремилась на поиски работы в сфере обслуживания, т.е. официанткой. Но стоило работодателю узнать, что сие милое создание ни бельмеса по-русски, как ей указывали на дверь. И так десять раз!Неудавшаяся подавальщица со знанием английского вознегодовала, заявив, что считает такое положение дел неправильным, это неуважение к латышам. Она уверена, что есть русскоязычные, которые навязывают и хотят, чтобы ты знал их язык, и злятся, если ты не знаешь, хотя для работы в сфере обслуживания достаточно знания английского языка.Видимо, знакомство с латвийскими реалиями после долгих лет европейских сказок окончательно размягчило и без того юные мозги девушки. Понятное дело, что объяснять малолетней сударыне законы реального рынка — всё равно, что читать лекцию по ядерной физике пингвинам. И уж тем более глупо объяснять, что весомая доля туристов не будет от тебя что-то требовать, а просто уйдёт, махнув ручкой. Однако она оказалась не одинока: её крик души и голодного желудка был услышан Национальным блоком (откровенные националисты с горелым ароматом факельцугов) Латвии, давно обосновавшимся в сейме.Неизвестно, то ли невезучей официантке Лелде хватило ума сообразить, как можно попасть в стремнину жизни на подпевке местным националистам, монетезировав собственное положение, то ли националисты подобрали на улицах Риги безработную девчушку, разумно полагая, что малолетняя без прямой связи со свастикой и факелами растрогает сердца обывателей, к тому же стоить она будет недорого. Но факт остаётся фактом – милую мордашку Лелды уже водрузили на знамёна. Ну как же: и умница, и красавица, и поднос таскать умеет, а работы нет и нет. Тем более новый проект националистических законов этой компашки уже на подходе.Член русофобской тусовки Янис Иесалниекс заявил: «Не абсурд ли, что в Сейме только Нацблок поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным всё равно — пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно». Более того, он предложил запретить работодателям требовать знания русского языка от своих работников.Я, конечно, ни разу не слышал лекций о вреде антисемитизма от Геббельса, но ситуация с Нацблоком в Латвии выглядит похожей. Не менее забавно и то, что сложившаяся ситуация целиком и полностью на совести латвийских националистов. Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции. Поэтому для молодёжи остался только сектор сферы услуг.Одновременно с этим из этой самой молодёжи вытравливался русский язык. И девчушке Лелде никто, конечно, не будет объяснять, что, несмотря на политические мантры сейма, европейский рынок для Латвии квотирован, а львиная доля туристов приезжает из России. И эта доля из двух заведений выберет то, где их обслужат по-русски. Кстати, это касается и самих русскоязычных жителей Латвии, коих около трети.Сухая статистика говорит, что в 2017 году в Риге каждый пятый турист был гражданином России, а в общем, туристы из России занимали первую строчку статистических показателей. Несмотря на периодические завывания об увеличении туристического потока из Европы, факт состоит в том, что увеличение незначительное. Более того, часть туристов из Европы — ребята специфические. Им весь этот средневековый фортификационный антураж даром не нужен, да и гид им ни к чему, если, конечно, это не гидша с увеличенным прейскурантом услуг. Господа едут в алко- и секс-туры, а «водка» и «секс» — вещи интернациональные, ни английский, ни латышский, ни суахили здесь не нужны.В общем ситуация с Национальным блоком и мимишной Лелдой крайне показательна и симптоматична. Конечно, Нацблок строить и развивать что-либо и не думает, только «запрещать и не пущать». И, конечно, ситуация является тупиковой, а националисты выступают прекрасным средством обезлюдения страны.И, естественно, как только монетизация внезапной социальной славы Лелды пройдёт, ей придётся паковать чемоданы и уезжать в какую-нибудь Ирландию – таскать подносы или собирать дары полей (а, возможно, учитывая тело молодое, найти занятие и менее моральное).А главное же, страшилка, что Россия вот-вот нападёт, для многих латышей скоро будет казаться последней надеждой. Посему автор предлагает за всю русофобию объявить Латвии… МИР. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 245 Источник Похожие новости Лекарство рыцаря и яство короля Итоги недели. «Средства у нас есть. У нас ума не хватает» Подземная война. Американские «черепашки-ниндзя» против Ким Чен Ына

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