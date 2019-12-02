Миллионы заробитчан в погоне за рублём, евро и долларом

Чем родина отталкивает жителей Украины?

За годы самостийности экономика Украина эволюционировала так, что «незалежная» вышла в европейские лидеры по количеству заробитчан. Согласно данным украинского министерства социальной политики, на постоянной основе за рубежами Украины в течение года работает около 3,5 миллиона её граждан, но эта цифра мало о чём говорит – в подвижном трансграничном миграционном процессе участвуют в общей сложности 7–9 миллионов человек.

В списке наиболее привлекательных для заробитчан стран на первых местах находятся Российская Федерация («страна-агрессор» в официальной украинской пропаганде) и Польша. Однако украинские трудовые мигранты уже осваивают и Германию, и Великобританию, и США, и Объединённые Арабские Эмираты…

Заробитчане превратились для Украины в основной источник иностранной валюты. По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука, к концу 2019 года денежные переводы украинских трудовых мигрантов достигнут 12 миллиардов долларов США; поступления растут – в 2018 году эта цифра составляла $11 млрд. Для сравнения: в завершающемся 2019 году иностранные капиталовложения в Украину не превысят, по оценкам, $5 млрд.

Вариант ответа на вопрос, почему все больше граждан самостийного государства предпочитают трудоустраиваться за рубежом, даёт, в частности, социологическое исследование «Граждане Украины на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы», проведенное в октябре 2019 года польским кадровым агентством EWL. Результаты опроса шокируют. Если им верить, скоро на Украине работать будет некому. При этом полученные польским агентством данные не припишешь российской пропаганде.

Прежде всего, обращает на себя внимание география. Наибольшее количество заробитчан – выходцы из центральных (30,8%) и западных областей (28,7%), которые наиболее энергично поддержали майдан 2013-2014 гг. Количество трудовых мигрантов с востока и севера Украины намного меньше (соответственно 11,6 и 5,8%).

Городских жителей, устремившихся на заработки в Польшу, гораздо больше, чем сельских: 63,6 против 36,4%. Уезжает в основном молодёжь (62% в возрасте от 18 до 35 лет) и люди в расцвете сил (возраст 24,4% опрошенных составляет 36–45 лет). Более 40% трудовых мигрантов имеют высшее или неполное высшее образование.

На треть увеличилось число работников с Украины, которые хотели бы навсегда осесть в Польше. Если в 2018 году о такой готовности заявляли 22% респондентов, то в 2019-м – уже 33%. Среди аргументов в пользу переезда в Польшу и поселения там выходцы с Украины чаще всего называют высокий уровень жизни (66,5%), привлекательные заработки (46,5%) и лучшие перспективы для детей (46%). Среди заробитчан, оказавшихся в Польше, вдвое возросло количество людей, которые не видят возможности вернуться на работу домой (более 10%). Почти 2/3 заробитчан, желающих поселиться в Польше, планирует перевезти своих родственников и детей. Более 3/4 рассчитывает на то, что их дети будут иметь возможность получить польское образование.

Согласно данным Евростата, в 2018 году Польша стала мировым лидером по притоку экономических мигрантов, опередив в этом Соединённые Штаты. В октябре 2019 года президент Польши Анджей Дуда заявил: «Украинцы прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, и мы не закрываем перед ними свои границы. Только в прошлом году выдали более 300 тыс. разрешений на трудоустройство мигрантов из-за пределов ЕС. Это больше, чем во всем Евросоюзе».

Так почему всё-таки заробитчане не хотят работать на родине? На вопрос, что побудило бы их трудиться дома, а не искать работу за рубежом, ответы распределились так: 74,7% респондентов назвали более высокие зарплаты, 51,2% – стабильную экономическую и политическую ситуацию, 41% – искоренение коррупции, 32,4% – увеличение социальных выплат, 27,6% – доступную систему здравоохранения. И лишь 8,7% были разочарованы жизнью за пределами Украины.

По уровню ВВП на душу населения Украина далеко отстаёт не только от экономически высокоразвитых стран, но и от совсем слабо развитых: в 2018 году Украина заняла в мировом списке 132-ю позицию, уступив, например, Папуа – Новой Гвинее (РФ в списке на 66 месте, Польша – на 58-м).

Гончарук, конечно, может рассказывать, что экономика Украины будет расти в среднем на 7% в год, а за пять лет возрастёт на 40%, но кто ему поверит? Прогноз МВФ говорит, что в 2020 году экономический рост Украины не превысит 3%.

И кто будет обеспечивать рост экономики, если трудовые ресурсы мигрируют за границу? Если «естественная» убыль населения происходит с огромной скоростью? Если сейчас на каждые 100 умерших жителей Украины приходится 53 новорождённых? По официальным данным, на 1 сентября 2019 г., в стране проживало 41,9 млн. человек; ООН прогнозируют, что к 2050 году население Украины уменьшится до 35,2 млн., а к 2100 году – до 24,4 млн.

После превращения Украинской ССР в «самостийную державу» её жители стали утрачивать желание жить на родине. В 2018 году по программе Diversity Visa (розыгрыш виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США) в лотерее на получение американской грин-карты участвовали полтора миллиона (!) жителей Украины. Больше желающих поселиться в Америке было только в Гане и в Узбекистане.