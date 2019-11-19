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Миллионы за «правду»: в Британии отчитались о выделенных на борьбу с «дезинформацией» суммах

19 ноября 2019, 08:54  •  30 • Украина
В правительственном фонде Великобритании представили отчёт о выделенных средствах на борьбу с «дезинформацией» в Восточной Европе и Центральной Азии (более £23 млн). Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, Лондон, считающий себя «мировым лидером в области объективности и независимости медиа», планирует повысить качество работы СМИ, в том числе русскоязычных, и способствовать распространению «достоверных сведений». Как заметили опрошенные RT эксперты, на самом деле в рамках подобных программ Соединённое Королевство вмешивается в работу СМИ и навязывает своё видение мира. Помимо этого, в нынешнем финансовом году Лондон намерен «помогать» Западным Балканам сближаться с ЕС и НАТО, а также «поддерживать гражданское общество на Украине».
 
Вид на Биг-Бен в Лондоне Reuters © Hannah McKay
 

Британский правительственный Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) представил отчёты по своим программам за 2019—2020 финансовый год. Как следует из документов, с которыми ознакомился RT, Лондон среди прочего выделил более £23 млн на инициативу по борьбе с дезинформацией и развитию СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии.

Таким образом Великобритания рассчитывает диверсифицировать медиа, в первую очередь русскоязычные, «улучшить» их работу и обеспечить населению доступ к «надёжной информации».

«Великобритания сотрудничает с рядом своих партнёров, стремясь повысить качество работы государственных и независимых СМИ (в том числе вещающих на русском языке) таким образом, чтобы было возможно способствовать социальной сплочённости, поддерживать универсальные ценности и предоставлять сообществам людей, проживающих в странах Восточной Европы, достоверную информацию», — говорится в документе CSSF.

В британском фонде подчёркивают, что российское правительство якобы «вкладывает большие средства в пропаганду», которая была развёрнута как часть некой «незаконной» деятельности в Грузии и на Украине. Однако конкретных примеров, как обычно, не приводят.

«Правительство России направляет огромные средства на пропаганду, которой дополнялись незаконные действия в Грузии и на Украине. В деле производства пропаганды на русском языке оно изначально обладает преимуществом, занимая доминирующее положение среди остальных распространителей русскоязычных медиасообщений на территории и за пределами России», — сообщается в отчёте.

По мнению британских властей, Соединённое Королевство «во всём мире признают лидером в области объективности и независимости СМИ». Благодаря этому признанию в совокупности с познаниями в области наращивания потенциала за рубежом, сетью представительств в Восточной Европе и способностью сплачивать другие страны Лондон занимает уникальное положение, позволяющее добиться реальных перемен, уверены в CSSF.

При этом Великобритания якобы не собирается отвечать пропагандой на пропаганду, указывается в отчёте. Вместо этого власти будут «продвигать свободное обращение достоверной информации» и вовлекать в него тех, кто наиболее подвержен «российской дезинформации».

В следующем году Лондон планирует инвестировать более £8 млн в свою программу поддержки «независимых СМИ», в которую войдут также проекты в Прибалтике и на Украине. 

О планах Британии финансировать борьбу с дезинформацией в Восточной Европе стало известно ещё в июле. По данным Министерства иностранных дел страны, к этому их побудил инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, что британские власти утверждают, что Россия якобы причастна к происшествию, но до сих пор не представили тому доказательств. Москва неоднократно отвергала подобные голословные обвинения.

Как отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, позиция России, которая преследует свои национальные интересы, защищает международное право и ценит суверенитет других, не устраивает страны Запада. Из-за этого Великобритания и ряд других государств вмешиваются в работу СМИ и навязывают своё видение мира, отметил он.

«Для них, к сожалению, управляемый хаос — лучший способ руководить другими странами. И если вести прямые военные действия против России невозможно, то подключается информационно-психологическая война. Это и демонизация руководства страны, и очернение нашего населения, и противодействие нашим СМИ. Только западная «постправда» имеет место быть, а российская точка зрения, на их взгляд, — подрывная деятельность», — сказал эксперт.

Напомним, что в этом году в Великобритании неоднократно пытались дискриминировать российских журналистов. В сентябре агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии без объяснения причин. А в июле RT не пустили на конференцию по свободе прессы, которую организовал британский МИД. Позже в Форин Офис пояснили, что отказали в доступе якобы из-за активного участия телеканала в «распространении дезинформации».

Такое предвзятое отношение к российским СМИ раскритиковали в Министерстве иностранных дел РФ. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, Запад фактически вводит политическую цензуру.

«Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, — размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на «наших» и «не наших». А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — заявил Лавров.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

Контроль над Балканами



Британское правительство также намерено «помогать» Западным Балканам. Здесь, помимо работы со СМИ, оно будет бороться с кибератаками и способствовать продвижению реформ, необходимых для вступления стран региона в ЕС и НАТО. На эти цели в отчётном году выделено £16 млн.

«Цель программы Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности под названием «СМИ, киберустойчивость и обороноспособность Западных Балкан» заключается в повышении стабильности данного региона. Достигается она путём совершенствования важнейших параметров устойчивости к нестабильности. Данная деятельность включает в себя содействие сохранению работоспособности независимых СМИ, противодействие дезинформации, укрепление киберустойчивости и неуязвимости перед кибератаками, мероприятия оборонной направленности, а также поддержку реформ, необходимых для вступления стран региона в ЕС и НАТО», — поясняется в документе CSSF.

Стабильный и способный противостоять угрозам Балканский регион отвечает интересам Великобритании, отмечают в правительственном фонде. А финансируемые проекты, в свою очередь, призваны повысить устойчивость Западных Балкан к негативному внешнему влиянию, продвигать британские ценности и способствовать сближению стран с НАТО и Евросоюзом.

В рамках программы планируется также обучить балканские СМИ эффективно взаимодействовать с аудиторией по политическим вопросам. Кроме того, предполагается поддержать подготовку профессиональных военных, ориентированных на реформу в сфере безопасности, а также повысить способность Вооружённых сил Западных Балкан к оперативному взаимодействию и быстрому развёртыванию в соответствии со стандартами британского Минобороны и НАТО.

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Не только Лондон, но и евро-атлантическое сообщество в целом уделяет большое внимание Балканам, отмечает политолог Юрий Почта. Эта часть Европы ещё не находится под полным контролем Запада, поэтому там реализуют различные программы «иностранной помощи», чтобы затянуть в свои структуры.

«Когда была разгромлена Югославия и страну расчленили фактически на шесть с половиной государств, это было невероятным счастьем для Запада. Но теперь надо всё «переваривать» и осваивать, надо дисциплинировать, подключать к различным программам, пообещать вступление в НАТО и ЕС. Так рассчитывают на долгие годы привязать регион к западным центрам влияния», — сказал эксперт.

В то же время западные страны опасаются, что балканские государства сохранят тесные связи с Россией, и намеренно обвиняют Москву в «негативном влиянии» на регион, добавил Почта.

К примеру, ранее в Институте исследований в сфере безопасности Евросоюза заявили, что РФ «препятствует» интеграции стран в Евросоюз и Североатлантический альянс. Между тем в РФ отрицают подобные обвинения. Как считают в российском МИД, предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в очередной плацдарм для действий против России.

«Знаем, что на Белград оказывается серьёзное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной. Сербские братья уверенно ему противостоят. В Москве высоко ценят самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс Сербии...» — отмечал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

  • Протестующие против НАТО в Черногории
  • Reuters
  • © Stevo Vasiljevic

«Профилактика» на Украине 

Согласно отчёту британского фонда, ещё около £17 млн пойдут на поддержку гражданского общества и правительства Украины.

«Значимость Украины с точки зрения европейской и британской безопасности по-прежнему существенна. С ней связаны стратегически важные параметры, от которых в долгосрочной перспективе зависят безопасность, стабильность и благополучие континентальной Европы и Великобритании. Нами ведётся работа, цель которой — обеспечить становление единой, стабильной, суверенной и устойчивой Украины путём реализации весомого комплекса политических мер и программ», — уточняют в организации.

Программа помощи Украине реализуется с 2017 года. В прошлом году в её рамках правительство Великобритании выделило около £11 млн. На эти деньги Лондон планировал «защитить Украину от иностранной агрессии», тренировать вооружённые силы и консультировать украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Эти же задачи обозначены и в новом отчёте.

Средства также пойдут на постконфликтное урегулирование. В частности, Великобритания намерена помочь в противостоянии вызовам, связанным с конфликтом на Украине, и расширить методологию миротворчества в юго-восточных областях страны, достичь социальной сплочённости жителей этих регионов, восстановить земли, пострадавшие от мин.

По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, Запад, включая Великобританию, изначально способствовал разрушению Украины, а нынешняя цель подобных программ — поддерживать установленный контроль.

«Запад системно работал над установлением контроля над Украиной и лишением её суверенитета. Достаточно большие деньги вложили в развал страны, а теперь занимаются профилактикой, то есть поддерживают всё в том же режиме. Ни о каком восстановлении речи не идёт. И то, что сейчас выделяется, как они говорят, на «гражданское общество», на самом деле является откровенным вмешательством в дела уже несуверенного государства», — отметит Дудчак в беседе с RT.

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Он также убеждён, что на Украине извне контролируются почти все отрасли власти, общественная жизнь и СМИ.

«Иное мнение, кроме как навязанное, на Украине встретить сложно», — заключил он.

Впрочем, в документе британского фонда обозначены иные цели. Ожидается, что в результате реализации программы Украина сможет укрепить оборонный потенциал, осуществит военную реформу в 2020 году, лучше разъяснит свою политику населению и зарубежным спонсорам, а также усилит борьбу с коррупцией.

Однако, как заметил Дудчак, в реальности ситуация совершенно иная. Украина превратилась в арену столкновения различных политических сил Запада, где у каждого внешнего игрока свои интересы, и на этом фоне коррупция в стране вышла на новый уровень, а показательные «попытки» украинской власти и её партнёров противостоять этому явлению на самом деле ни к чему не приводят, подчеркнул эксперт.

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