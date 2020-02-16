Миллионы туристов забудут про Амстердам? Мэр города выяснила, чем обернётся запрет на покупку марихуаны

Халсема предложила уменьшить количество точек, где можно будет приобрести марихуану и её производные в Амстердаме. Она направила соответствующее письмо членам городского совета. К документу прикреплены результаты опроса среди туристов. Выяснилось, что инициатива чревата серьёзным снижением туристического потока. Об этом сообщило издание The Guardian.

Чуть более трети туристов (34%) заявили, что не станут так часто приезжать в Амстердам, как раньше. 11% участников опроса готовы и вовсе отказаться от поездок в столицу Нидерландов. 18% респондентов намерены тратить время и силы, чтобы всё же купить лёгкие наркотики.

Туризм является одной из главных статей дохода в бюджет Амстердама. Ежегодно этот город с населением 1,1 миллиона человек посещает свыше 17 миллионов путешественников.