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Миллионы туристов забудут про Амстердам? Мэр города выяснила, чем обернётся запрет на покупку марихуаны

16 февраля 2020, 18:24  •  23 • В мире
Мэр нидерландской столицы Фемке Халсема поручила выяснить, какие последствия будет иметь для города запрет на приобретение лёгких наркотиков. Оказалось, что миллионы туристов забудут про Амстердам, если им не разрешат покупать каннабис. Каждый третий путешественник собрался посещать город намного реже.
Халсема предложила уменьшить количество точек, где можно будет приобрести марихуану и её производные в Амстердаме. Она направила соответствующее письмо членам городского совета. К документу прикреплены результаты опроса среди туристов. Выяснилось, что инициатива чревата серьёзным снижением туристического потока. Об этом сообщило издание The Guardian.
Чуть более трети туристов (34%) заявили, что не станут так часто приезжать в Амстердам, как раньше. 11% участников опроса готовы и вовсе отказаться от поездок в столицу Нидерландов. 18% респондентов намерены тратить время и силы, чтобы всё же купить лёгкие наркотики.
Туризм является одной из главных статей дохода в бюджет Амстердама. Ежегодно этот город с населением 1,1 миллиона человек посещает свыше 17 миллионов путешественников.

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