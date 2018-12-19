«Миллионы троллей»: Сенат США рассказал о «вмешательстве» России

Спустя два года после того как Дональд Трамп был избран президентом США, внутриполитическая борьба в стране обострилась до такой степени, что противникам главы Белого дома пришлось срочно готовить специальные доклады, чтобы доказать мифическое вмешательство России в выборы. А попутно нанести удар по Трампу, Facebook и Twitter. Зачем всё это нужно?

Автор:

Кучер Егор

Термин «российское вмешательство» сейчас едва ли не самый часто употребляющийся на страницах американских СМИ. Складывается впечатление, что «вмешательство» это существует только благодаря тому, что о нём так много пишут и говорят на Западе. Причём как о доказанном факте и состоявшемся явлении.

И ладно бы это был просто информационный шум, ладно бы это была просто одна из многих тем для спекуляций, которыми привыкли заниматься западные журналисты. С этим несуществующим вмешательством дела, к сожалению, обстоят гораздо хуже. Во многом потому, что вполне известные нам политические круги в США хотят использовать его уже не как идеологический инструмент, который должен подогревать вражду к России, а как инструмент политического давления и шантажа.

Кампания разгорается уже в таких масштабах, что истинных бенефициаров этой истории даже не волнуют побочные жертвы. Цель оправдывает средства, как говорится.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Цель – отставка Дональда Трампа, однако не во имя неких светлых американских идеалов, а во имя того, чтобы прибрать к рукам власть и рычаги управления многими политическими процессами в мире, рычаги экономического давления.

И если Трамп - это вожделенная реальная жертва всей кампании, а Россия – жертва идеологическая, то компании Facebook и Twitter, как и другие социальные медиа, должны стать простыми баранами на заклание. По их «внутренностям», как в Древнем Риме, теперь будут гадать, а вернее нагло утверждать, что есть и вина России, и связь с нашей страной Трампа, как и вина вышеупомянутых компаний в том, каков был итог выборов президента США в 2016 году.

Сенат США заказал двум компаниям специальные доклады о том, что такое вмешательство было. Эксперты проанализировали миллионы интернет-аккаунтов и пришли к выводу о «вине России». Дело приняло бы серьёзный оборот для Трампа, если бы все выводы этих докладов оказались правдой. Так что происходит?

Докопались до правды?

Доклады для Сената США были подготовлены двумя экспертными компаниями. Одна из них – New Knowledge. Она специализируется на кибербезопасности. Второй доклад был подготовлен экспертами Оксфордского университета и компании Graphika. Выводы обоих докладов удивительным образом совершенно совпали. Доклады накануне были представлены в Сенате.

В докладе New Knowledge сказано, что эксперты изучили миллионы учётных записей предполагаемых «российских троллей» в Facebook и Twitter и якобы получили неопровержимые доказательства о влиянии этих аккаунтов на выборы. Период анализа был достаточно большой – с 2013 года и до середины 2017 года, то есть уже после избрания Трампа и его вступления в должность.