Миллионы стволов с Украины. Стреляющий ад для Европы • 248 • Аналитика







Страна буквально переполнена нелегальным оружием. И если главный военный прокурор Анатолий Матиос на днях определил количество нелегальных стволов в 400 тысяч, то другие эксперты куда менее оптимистичны. В частности, руководитель наблюдательного совета украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что по стране гуляет как минимум 5 миллионов неучтенных единиц оружия!





Впрочем, и это число едва ли отражает подлинный объем оружейного черного рынка.



О насыщенности оружием косвенно свидетельствует и тот факт, что сегодня чуть ли не каждое пятое насильственное преступление на Украине осуществляется с применением огнестрела. При этом в криминальной хронике стали регулярно фигурировать ручные гранатометы и реактивные штурмовые гранаты. А ручные гранаты превратились в обычный инструмент криминальных разборок, домашних конфликтов и суицидов!







Специалисты выделяют как минимум три этапа «вооружения» Украины. Первый последовал после развала СССР, когда в процессе перехода советских арсеналов под контроль создаваемых в то время ВСУ состоялось массовое и масштабное хищение стрелкового оружия со складов. По мнению экспертов, на черный рынок тогда могли «уйти» до трех с половинной миллионов стволов.







Второй этап произошел во время «евромайдана», когда массовому разграблению подверглись арсеналы ВСУ и МВД, оружейки воинских частей, ОВД и ОСБУ. Тогда, по официальным подсчетам, было расхищено до полутора миллионов стволов.







К этому можно присовокупить, что целый ряд украинских предприятий и фирм специализируются на продаже оружия на международном «сером рынке». В связи спецификой такого рода торговых операций контроль за их осуществлением не слишком жесткий. В результате чего часть этого оружия «уходит налево» еще на Украине. Так, уже после начала «АТО» выявили, что в одном из складов Николаевского порта несколько лет находилось 50 млн. патронов калибра 7,62х39, предназначенных для отправки в одну из африканских стран. Не менее половины этой партии бесследно исчезло.







Третий этап начался с войной на Донбассе – тогда оружие практически бесконтрольно выдавалось со складов для вооружения «самодеятельных» карбатов. Немало его было расхищено и в ВСУ под предлогом утраченного и пришедшего в негодность в ходе боевых действий.







Кроме того, на Украину попадает и оружие ополченцев ВС ЛДНР, захваченное украинскими формированиями в качестве трофеев. Значительное количество такой «стрелковки» попало в руки украинских боевиков при захвате Славянска, Краматорска и Лисичанска, где были оставлены целые склады.



Все это оружие завозилось потом на Украину как самими карателями, так и многочисленными «волонтерами», многие из которых ехали в «зону АТО» специально за «стволами».



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Часть всего этого оружия попадает в схроны по всей территории страны, дожидаясь своего часа, часть немедленно поступает в «торговый оборот». Следует отметить, что оружие на Украине сегодня покупают не только представители криминала и боевики экстремистских группировок. Немалое количество покупателей составляют условно законопослушные граждане, которые в ситуации усиливающейся криминализации общества и его анархизации, не надеясь на защиту государства, пытаются обезопасить себя и своих близких с помощью нелегального оружия. У них наибольшим спросом пользуются пистолеты, средняя цена на которые сегодня на Украине составляет около $500.







Украинское издание «Обозреватель» приводит примерные расценки на оружие на украинском черном рынке.



Так, стоимость ручной гранаты РГД-5, Ф-1 или РГ-42 составляет примерно $10, АК стоит 500-1000 долларов, в зависимости от модификации и состояния. РПГ-18 — 100 долларов.







Можно приобрести даже ПЗРК «Стрела-2» или «Игла», причем по очень демократичной цене в 2-3 тыс. долларов. Правда, как указывает издание, речь идет о комплексах с истекшим сроком годности, пролежавших на складах с советских времен без технического обслуживания и капитального ремонта.







Примечательно, что при этом спрос превышает предложение, и на территорию Украины даже завозится нелегальное оружие из-за рубежа.



Как правило, это контрабанда из стран ЕС – наиболее «модные» на Украине и дорогие образцы западного оружия — "Glock", Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, причем не только пистолеты, но и пистолеты-пулеметы и даже штурмовые винтовки.



За последнее время украинские правоохранительные органы нейтрализовали как минимум две преступные группы, специализирующиеся на этом «бизнесе».



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Одна из них организовала поставку запчастей для пистолетов и автоматов из США и стран ЕС. Разобранное на запчасти оружие курьерами ввозилось на территорию Украины. В мастерских Киева оно собиралось и приводилось в боевое состояние. Стоимость одной единицы такого оружия на «черном рынке» составляет 2300-2500 евро. В группировку входило десять человек, пятеро из них находились в Украине, а еще пятеро проживают в Европе и США.



Ранее аналогичная международная группировка была ликвидирована в Харькове. В нее входили украинцы, жители Европы и люди с двойным гражданством. Контрабандисты ввозили на территорию страны пистолеты иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов "Флобер", которые не запрещены для перевозки. Уже на Украине их готовили для стрельбы полноценными штатными боеприпасами и продавали это оружие через сеть интернет-магазинов. СБУ задержала двух организаторов, когда они пытались провезти 43 пистолета "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa". А дома у них нашли еще 300 пистолетов, автоматов, пулеметов иностранного производства, комплектующие к оружию и приспособления для переделки оружия.







Практически все оружие в обоих случаях поступало через погранпереходы в Закарпатье, где у контрабандистов позиции наиболее сильны.



Отмечены факты «экспорта» украинского оружия за рубеж. Так, ФСБ выявила и ликвидировала две трансграничные группировки, занимающиеся контрабандой в Россию оружия с Украины и его продажей. Примечательно, что обе банды были связаны с неонацистами и находились под контролем СБУ. Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"



Известен как минимум один факт попытки контрабанды оружия в Польшу. Причем польские пограничники предотвратили провоз ни больше ни меньше, а артиллерийской установки через погранпереход Дорохуськ.



Но это только первые шаги. Есть все основания ожидать, что главное направление «экспорта» украинского нелегального оружия будет в ЕС. Этому будет способствовать как обилие контрабандных каналов, так и большой объем перемещению людских масс на Запад. Украинские гастарбайтеры, как известно, энергично осваивают рынок труда ЕС.



Нетрудно предположить, кто будет основными покупателями украинского оружия в ЕС. Прежде всего это растущие как грибы после дождя криминальные и криминально-экстремистские группировки мигрантов, осваивающих Европу. А во-вторых, группировки ультраправых, которые также сегодня переживают ренессанс, а кроме того, имеют очень тесные и интенсивные контакты с украинскими неонацистами. Напомним, что в составе карбатов воевало немало наемников из ряда стран Европы.







Пока в Европе только еще начинают осознавать подлинную угрозу с Востока, способную буквально затопить континент нелегальным оружием, на Украине, похоже, готовится четвертый этап пополнения черного рынка «стрелковки».



Напомним, на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, известный как Кровавый пастор, анонсировал превращение Украины в «непреступную крепость» путем создания по всей территории страны формирований «территориальной обороны». Можно не сомневаться, что процесс их вооружения приведет к очередной утечке «стволов» на черный рынок.



Вероятность этого почти стопроцентная, особенно если учесть, что украинские СМИ уже сообщают, что «территориалы» будут вооружаться по «швейцарскому принципу», то есть будут иметь свое оружие и боеприпасы постоянно при себе и хранить его дома. Как нам построить сильную экономику России. Часть 3



Упомянутый «Обозреватель» приводит сообщения Ивана Савельева, участвовавшего в разработке концепции «территориальной обороны»:



«Мы считаем, что такой вариант будет самым удобным. Склад могут захватить, сжечь и т.д. С военкоматом та же история. Говорить о какой-то секретности смешно, поскольку информация от наших военных утекает постоянно. То есть враг может заранее узнать, где мы храним оружие и захватить его. А какой тогда смысл в подготовке? Если же оружие будет храниться у нас, то мы будем приезжать на места уже вооруженными. Сэкономим время и точно избежим неразберихи».







Если этот подход преодолеет сопротивление Минобороны, которое настаивало, чтобы все оружие хранилось в военкоматах и выдавалось лишь при необходимости, то можно не сомневаться, что ситуация с незаконным оборотом оружия будет еще более тяжелой.



Украинское лидерство на черном рынке оружия грозит стать серьезной проблемой не только для жителей страны, но и для всего континента. Украина имеет все основания похвастаться очевидным (и сомнительным) рекордом. Сегодня она обладает самым большим черным рынком оружия как минимум в Европе. Она обгоняет в этом деле страны бывшей Югославии, довольно долго удерживавшие «первенство».Страна буквально переполнена нелегальным оружием. И если главный военный прокурор Анатолий Матиос на днях определил количество нелегальных стволов в 400 тысяч, то другие эксперты куда менее оптимистичны. В частности, руководитель наблюдательного совета украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что по стране гуляет как минимум 5 миллионов неучтенных единиц оружия!Впрочем, и это число едва ли отражает подлинный объем оружейного черного рынка.О насыщенности оружием косвенно свидетельствует и тот факт, что сегодня чуть ли не каждое пятое насильственное преступление на Украине осуществляется с применением огнестрела. При этом в криминальной хронике стали регулярно фигурировать ручные гранатометы и реактивные штурмовые гранаты. А ручные гранаты превратились в обычный инструмент криминальных разборок, домашних конфликтов и суицидов!Специалисты выделяют как минимум три этапа «вооружения» Украины. Первый последовал после развала СССР, когда в процессе перехода советских арсеналов под контроль создаваемых в то время ВСУ состоялось массовое и масштабное хищение стрелкового оружия со складов. По мнению экспертов, на черный рынок тогда могли «уйти» до трех с половинной миллионов стволов.Второй этап произошел во время «евромайдана», когда массовому разграблению подверглись арсеналы ВСУ и МВД, оружейки воинских частей, ОВД и ОСБУ. Тогда, по официальным подсчетам, было расхищено до полутора миллионов стволов.К этому можно присовокупить, что целый ряд украинских предприятий и фирм специализируются на продаже оружия на международном «сером рынке». В связи спецификой такого рода торговых операций контроль за их осуществлением не слишком жесткий. В результате чего часть этого оружия «уходит налево» еще на Украине. Так, уже после начала «АТО» выявили, что в одном из складов Николаевского порта несколько лет находилось 50 млн. патронов калибра 7,62х39, предназначенных для отправки в одну из африканских стран. Не менее половины этой партии бесследно исчезло.Третий этап начался с войной на Донбассе – тогда оружие практически бесконтрольно выдавалось со складов для вооружения «самодеятельных» карбатов. Немало его было расхищено и в ВСУ под предлогом утраченного и пришедшего в негодность в ходе боевых действий.Кроме того, на Украину попадает и оружие ополченцев ВС ЛДНР, захваченное украинскими формированиями в качестве трофеев. Значительное количество такой «стрелковки» попало в руки украинских боевиков при захвате Славянска, Краматорска и Лисичанска, где были оставлены целые склады.Все это оружие завозилось потом на Украину как самими карателями, так и многочисленными «волонтерами», многие из которых ехали в «зону АТО» специально за «стволами».Часть всего этого оружия попадает в схроны по всей территории страны, дожидаясь своего часа, часть немедленно поступает в «торговый оборот». Следует отметить, что оружие на Украине сегодня покупают не только представители криминала и боевики экстремистских группировок. Немалое количество покупателей составляют условно законопослушные граждане, которые в ситуации усиливающейся криминализации общества и его анархизации, не надеясь на защиту государства, пытаются обезопасить себя и своих близких с помощью нелегального оружия. У них наибольшим спросом пользуются пистолеты, средняя цена на которые сегодня на Украине составляет около $500.Украинское издание «Обозреватель» приводит примерные расценки на оружие на украинском черном рынке.Так, стоимость ручной гранаты РГД-5, Ф-1 или РГ-42 составляет примерно $10, АК стоит 500-1000 долларов, в зависимости от модификации и состояния. РПГ-18 — 100 долларов.Можно приобрести даже ПЗРК «Стрела-2» или «Игла», причем по очень демократичной цене в 2-3 тыс. долларов. Правда, как указывает издание, речь идет о комплексах с истекшим сроком годности, пролежавших на складах с советских времен без технического обслуживания и капитального ремонта.Примечательно, что при этом спрос превышает предложение, и на территорию Украины даже завозится нелегальное оружие из-за рубежа.Как правило, это контрабанда из стран ЕС – наиболее «модные» на Украине и дорогие образцы западного оружия — "Glock", Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, причем не только пистолеты, но и пистолеты-пулеметы и даже штурмовые винтовки.За последнее время украинские правоохранительные органы нейтрализовали как минимум две преступные группы, специализирующиеся на этом «бизнесе».Одна из них организовала поставку запчастей для пистолетов и автоматов из США и стран ЕС. Разобранное на запчасти оружие курьерами ввозилось на территорию Украины. В мастерских Киева оно собиралось и приводилось в боевое состояние. Стоимость одной единицы такого оружия на «черном рынке» составляет 2300-2500 евро. В группировку входило десять человек, пятеро из них находились в Украине, а еще пятеро проживают в Европе и США.Ранее аналогичная международная группировка была ликвидирована в Харькове. В нее входили украинцы, жители Европы и люди с двойным гражданством. Контрабандисты ввозили на территорию страны пистолеты иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов "Флобер", которые не запрещены для перевозки. Уже на Украине их готовили для стрельбы полноценными штатными боеприпасами и продавали это оружие через сеть интернет-магазинов. СБУ задержала двух организаторов, когда они пытались провезти 43 пистолета "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa". А дома у них нашли еще 300 пистолетов, автоматов, пулеметов иностранного производства, комплектующие к оружию и приспособления для переделки оружия.Практически все оружие в обоих случаях поступало через погранпереходы в Закарпатье, где у контрабандистов позиции наиболее сильны.Отмечены факты «экспорта» украинского оружия за рубеж. Так, ФСБ выявила и ликвидировала две трансграничные группировки, занимающиеся контрабандой в Россию оружия с Украины и его продажей. Примечательно, что обе банды были связаны с неонацистами и находились под контролем СБУ.Известен как минимум один факт попытки контрабанды оружия в Польшу. Причем польские пограничники предотвратили провоз ни больше ни меньше, а артиллерийской установки через погранпереход Дорохуськ.Но это только первые шаги. Есть все основания ожидать, что главное направление «экспорта» украинского нелегального оружия будет в ЕС. Этому будет способствовать как обилие контрабандных каналов, так и большой объем перемещению людских масс на Запад. Украинские гастарбайтеры, как известно, энергично осваивают рынок труда ЕС.Нетрудно предположить, кто будет основными покупателями украинского оружия в ЕС. Прежде всего это растущие как грибы после дождя криминальные и криминально-экстремистские группировки мигрантов, осваивающих Европу. А во-вторых, группировки ультраправых, которые также сегодня переживают ренессанс, а кроме того, имеют очень тесные и интенсивные контакты с украинскими неонацистами. Напомним, что в составе карбатов воевало немало наемников из ряда стран Европы.Пока в Европе только еще начинают осознавать подлинную угрозу с Востока, способную буквально затопить континент нелегальным оружием, на Украине, похоже, готовится четвертый этап пополнения черного рынка «стрелковки».Напомним, на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, известный как Кровавый пастор, анонсировал превращение Украины в «непреступную крепость» путем создания по всей территории страны формирований «территориальной обороны». Можно не сомневаться, что процесс их вооружения приведет к очередной утечке «стволов» на черный рынок.Вероятность этого почти стопроцентная, особенно если учесть, что украинские СМИ уже сообщают, что «территориалы» будут вооружаться по «швейцарскому принципу», то есть будут иметь свое оружие и боеприпасы постоянно при себе и хранить его дома.Упомянутый «Обозреватель» приводит сообщения Ивана Савельева, участвовавшего в разработке концепции «территориальной обороны»:Если этот подход преодолеет сопротивление Минобороны, которое настаивало, чтобы все оружие хранилось в военкоматах и выдавалось лишь при необходимости, то можно не сомневаться, что ситуация с незаконным оборотом оружия будет еще более тяжелой.Украинское лидерство на черном рынке оружия грозит стать серьезной проблемой не только для жителей страны, но и для всего континента. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 248 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Тапки надо бойкотировать, но по-хитрому! Турция и НАТО: история любви и ненависти Миллионы стволов с Украины. Стреляющий ад для Европы

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