Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / Политика

Миллионы стариков оставят без копейки? "Бьют по самому больному месту - по пенсиям"

04 декабря 2020, 20:20  •  222 • Политика
Миллионы стариков оставят без копейки? Новое предложение экспертов РАНХиГС по пенсионной реформе вызвало тревогу в обществе. Доктор экономических наук Иосиф Дискин, однако, увидел в ситуации политическую подоплёку: "Бьют по самому больному месту - по пенсиям".
Некоторые эксперты бьют тревогу, обращая внимание на новую идею реформирования пенсионной системы, предложенную экспертами РАНХиГС. Подчёркивается, что многие жители РФ в результате этих изменений могут остаться без выплат.
В недавнем докладе экономисты РАНХиГС спрогнозировали значительное снижение пенсий в России с 2030 года. Чтобы этого избежать, они предложили постепенно повысить ставки взносов с 22 до 25%, а также ужесточить требования к страховому стажу, повысив его до 30 лет.
Профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова, например, отметила в комментарии для "АиФ", что в случае реализации данной инициативы многие граждане, которые имеют несчастье работать неофициально и получают заработную плату в конвертах, могут остаться без достойной пенсии.
Ситуацию в разговоре с корреспондентом Царьграда оценил социолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Он считает, что прогнозы РАНХиГС заведомо ошибочны, поскольку основаны на сомнительных допущениях.
Давайте исходить из простой вещи: повышение пенсий у нас гарантировано Конституцией. Не зря внесли поправки - для того, чтобы все подобные измышления сталкивались с фундаментальным сопротивлением высшего закона. Людям беспокоиться нужно только о главном - о том, как будет осуществляться экономическое развитие. Главный фактор - это рост бюджетных доходов. А он связан с экономическим ростом и со структурой экономики. Вот в чём мое расхождение с данными экспертами РАНХиГС: они упорно исходят из того, что не будут реализованы те задачи, которые поставил президент до 2030 года, что национальные цели не будут выполнены. А они как раз и предусматривают рост темпов развития и так далее. Между тем этим сейчас активно занимается правительство, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он заметил, что тема пенсий стала важным инструментом политической борьбы, и потому некоторые игроки очень часто прибегают к ней в своей риторике.
Средства аргументации здесь, понятно, бьют по самому больному месту - по пенсиям. Потому что пенсионная реформа, плохо задуманная и плохо реализованная, привела к существенному снижению доверия ко всем институтам власти. Общество очень озабочено этой ситуацией. Поэтому любые удары по этой озабоченности - сильный способ для того, чтобы добиться своих политических целей. Но я считаю, что пока всё, что делает стратегически первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, очень близко к тому, что я считаю правильным. Идёт поиск путей повышения роли инноваций, эффективности институтов развития, их вклада в экономический рост, - отметил Дискин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



222
Источник
Похожие новости
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 01:05
Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"
04 декабря 2020, 13:55
Загадочные смерти на военной базе США: Ещё два дела засекретили, в "копилке" - 31 труп
04 декабря 2020, 14:50
Чей Крым: мусульмане Польши вызвали международный скандал
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное уби...
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.