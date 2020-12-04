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Миллионы стариков оставят без копейки? "Бьют по самому больному месту - по пенсиям"
04 декабря 2020, 20:20 • 222 • Политика
Миллионы стариков оставят без копейки? Новое предложение экспертов РАНХиГС по пенсионной реформе вызвало тревогу в обществе. Доктор экономических наук Иосиф Дискин, однако, увидел в ситуации политическую подоплёку: "Бьют по самому больному месту - по пенсиям".
Некоторые эксперты бьют тревогу, обращая внимание на новую идею реформирования пенсионной системы, предложенную экспертами РАНХиГС. Подчёркивается, что многие жители РФ в результате этих изменений могут остаться без выплат.
В недавнем докладе экономисты РАНХиГС спрогнозировали значительное снижение пенсий в России с 2030 года. Чтобы этого избежать, они предложили постепенно повысить ставки взносов с 22 до 25%, а также ужесточить требования к страховому стажу, повысив его до 30 лет.
Профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова, например, отметила в комментарии для "АиФ", что в случае реализации данной инициативы многие граждане, которые имеют несчастье работать неофициально и получают заработную плату в конвертах, могут остаться без достойной пенсии.
Ситуацию в разговоре с корреспондентом Царьграда оценил социолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Он считает, что прогнозы РАНХиГС заведомо ошибочны, поскольку основаны на сомнительных допущениях.
Он заметил, что тема пенсий стала важным инструментом политической борьбы, и потому некоторые игроки очень часто прибегают к ней в своей риторике.
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