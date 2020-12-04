Миллионы стариков оставят без копейки? "Бьют по самому больному месту - по пенсиям"

Некоторые эксперты бьют тревогу, обращая внимание на новую идею реформирования пенсионной системы, предложенную экспертами РАНХиГС. Подчёркивается, что многие жители РФ в результате этих изменений могут остаться без выплат.

В недавнем докладе экономисты РАНХиГС спрогнозировали значительное снижение пенсий в России с 2030 года. Чтобы этого избежать, они предложили постепенно повысить ставки взносов с 22 до 25%, а также ужесточить требования к страховому стажу, повысив его до 30 лет.

Профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова, например, отметила в комментарии для "АиФ", что в случае реализации данной инициативы многие граждане, которые имеют несчастье работать неофициально и получают заработную плату в конвертах, могут остаться без достойной пенсии.

Ситуацию в разговоре с корреспондентом Царьграда оценил социолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Он считает, что прогнозы РАНХиГС заведомо ошибочны, поскольку основаны на сомнительных допущениях.

Давайте исходить из простой вещи: повышение пенсий у нас гарантировано Конституцией. Не зря внесли поправки - для того, чтобы все подобные измышления сталкивались с фундаментальным сопротивлением высшего закона. Людям беспокоиться нужно только о главном - о том, как будет осуществляться экономическое развитие. Главный фактор - это рост бюджетных доходов. А он связан с экономическим ростом и со структурой экономики. Вот в чём мое расхождение с данными экспертами РАНХиГС: они упорно исходят из того, что не будут реализованы те задачи, которые поставил президент до 2030 года, что национальные цели не будут выполнены. А они как раз и предусматривают рост темпов развития и так далее. Между тем этим сейчас активно занимается правительство, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он заметил, что тема пенсий стала важным инструментом политической борьбы, и потому некоторые игроки очень часто прибегают к ней в своей риторике.