Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С юмором: Десять русских подлодок напомнили норвежцам в Сетях об "Особеннос...
Reuters нужно гнать из России в шею (Руслан Осташко)
После аль-Багдади: ИГ объявило имя нового лидера
«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»
Главная / Политика

Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям

01 ноября 2019, 06:09  •  86 • Политика
Отказ от индексаций выплат работающим пенсионерам поставил вопрос о профпригодности правительства, считает ведущая программы "Индекс Иваткиной" на канале Царьград. Она напомнила, что 5,5 миллиона работающих пенсионеров "ушли в тень", чтобы сохранить индексацию, а также рассказала, какими проблемами это грозит обернуться.
Пенсионный фонд России объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2020 году тем, что на это необходимо 368 миллиардов рублей, которых якобы нет. Чем грозит обернуться желание чиновников сэкономить, рассказала Мария Иваткина в передаче "Индекс Иваткиной" на канале Царьград.
Она напомнила, что профицит федерального бюджета на сегодняшний день составляет почти 3 триллиона рублей. В этой связи заявление ПФР об отсутствии необходимых денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров выглядит не очень убедительно и больше похоже на желание сэкономить деньги. Однако, подчёркивает Иваткина, это может обернуться большими проблемами для всех.
"В 2016 году в России было зарегистрировано 15 миллионов 300 тысяч работающих пенсионеров. Затем приняли решение заморозить индексацию выплат, и число трудящихся этой категории стало резко снижаться. К началу текущего года с рынка труда куда-то пропало более 5,5 миллиона человек", - приводит телеведущая данные статистики.
По её словам, крайне маловероятно, что все 5,5 миллиона работающих пенсионеров перешли в статус неработающих и сейчас занимаются внуками или путешествуют по миру. Иваткина уверена, что большинство из них как работали, так и работают, только теперь неофициально, чтобы не потерять индексацию.
"Так они и дополнительную копеечку зарабатывают, и индексацию не теряют. Знают об этом чиновники? Загадка. Хорошо бы, конечно, им быть в курсе. Ведь, отказывая в пересчёте выплат пенсионерам, они теряют деньги. Человек, который занят в теневом секторе, не платит налоги и отчисления в разные фонды", - отмечает Иваткина в эфире передачи.
В правительстве оправдывают отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам тем, что раз они способны ещё трудиться, то, значит, у них "другой финансовый статус". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Это у высокопоставленных чиновников федерального правительства другой финансовый статус, а не у пенсионеров... На ум приходят два варианта: либо чиновники не знают, как живут пенсионеры и что копейку в свободное время зашибают на стороне они не от хорошей жизни, либо это намеренное вредительство. И в том, и в другом случае это профнепригодность", - подводит итог Иваткина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 02:54
Хэллоуин для Трампа: Дан старт процедуре импичмента президента США
31 октября 2019, 17:09
В Госдуме хотят закрыть НКО-иноагентам путь в партии
31 октября 2019, 21:39
В Крыму уверены, что возможное усиление НАТО в Черном море не грозит безопасности региона
31 октября 2019, 18:24
Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре
31 октября 2019, 20:24
Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева
01 ноября 2019, 04:09
Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
29 октября 2019, 17:54
"Краса ВДВ" написала рапорт об увольнении, влюбившись в мужчину, имя которого скрывает
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
26 октября 2019, 13:39
"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.