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Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям
01 ноября 2019, 06:09 • 86 • Политика
Отказ от индексаций выплат работающим пенсионерам поставил вопрос о профпригодности правительства, считает ведущая программы "Индекс Иваткиной" на канале Царьград. Она напомнила, что 5,5 миллиона работающих пенсионеров "ушли в тень", чтобы сохранить индексацию, а также рассказала, какими проблемами это грозит обернуться.
Пенсионный фонд России объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2020 году тем, что на это необходимо 368 миллиардов рублей, которых якобы нет. Чем грозит обернуться желание чиновников сэкономить, рассказала Мария Иваткина в передаче "Индекс Иваткиной" на канале Царьград.
Она напомнила, что профицит федерального бюджета на сегодняшний день составляет почти 3 триллиона рублей. В этой связи заявление ПФР об отсутствии необходимых денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров выглядит не очень убедительно и больше похоже на желание сэкономить деньги. Однако, подчёркивает Иваткина, это может обернуться большими проблемами для всех.
По её словам, крайне маловероятно, что все 5,5 миллиона работающих пенсионеров перешли в статус неработающих и сейчас занимаются внуками или путешествуют по миру. Иваткина уверена, что большинство из них как работали, так и работают, только теперь неофициально, чтобы не потерять индексацию.
В правительстве оправдывают отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам тем, что раз они способны ещё трудиться, то, значит, у них "другой финансовый статус". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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