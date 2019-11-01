Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям

Пенсионный фонд России объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2020 году тем, что на это необходимо 368 миллиардов рублей, которых якобы нет. Чем грозит обернуться желание чиновников сэкономить, рассказала Мария Иваткина в передаче "Индекс Иваткиной" на канале Царьград.

Она напомнила, что профицит федерального бюджета на сегодняшний день составляет почти 3 триллиона рублей. В этой связи заявление ПФР об отсутствии необходимых денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров выглядит не очень убедительно и больше похоже на желание сэкономить деньги. Однако, подчёркивает Иваткина, это может обернуться большими проблемами для всех.

"В 2016 году в России было зарегистрировано 15 миллионов 300 тысяч работающих пенсионеров. Затем приняли решение заморозить индексацию выплат, и число трудящихся этой категории стало резко снижаться. К началу текущего года с рынка труда куда-то пропало более 5,5 миллиона человек", - приводит телеведущая данные статистики.

По её словам, крайне маловероятно, что все 5,5 миллиона работающих пенсионеров перешли в статус неработающих и сейчас занимаются внуками или путешествуют по миру. Иваткина уверена, что большинство из них как работали, так и работают, только теперь неофициально, чтобы не потерять индексацию.

"Так они и дополнительную копеечку зарабатывают, и индексацию не теряют. Знают об этом чиновники? Загадка. Хорошо бы, конечно, им быть в курсе. Ведь, отказывая в пересчёте выплат пенсионерам, они теряют деньги. Человек, который занят в теневом секторе, не платит налоги и отчисления в разные фонды", - отмечает Иваткина в эфире передачи.

В правительстве оправдывают отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам тем, что раз они способны ещё трудиться, то, значит, у них "другой финансовый статус". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.