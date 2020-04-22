Миллионы нищих разнесут страну на куски

Исходя из слов премьера Дениса Шмыгаля, без средств к существованию остались 4 миллиона человек. «Зарегистрировано 400 000 безработных, - разъяснил Шмыгаль, - однако расчётно мы выводим более 2 миллионов людей». Плюс два миллиона заробитчан, вернувшихся из Европы. «При неблагоприятном раскладе, - резюмирует киевское издание «Страна», - безработных не два, а, как минимум, четыре миллиона. Ещё несколько миллионов трудоустроенных неофициально тоже лишились доходов, но не попали в статистику».

Остальным украинцам до конца года придётся довольствоваться случайными заработками, которые, по оценке Шмыгаля, составят порядка 6-8 тысяч гривен в месяц (это порядка 200-300 долларов – средняя стоимость месячных коммунальных платежей в регионах). «Это простая работа, - разъяснил Шмыгаль, - на которую человек может устроиться, а уже на следующий день получить подённую оплату». Подённый труд, иными словами. «Мы дадим людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства – чтобы хватало на еду». Это слова Шмыгаля. При этом премьер посетовал, что 12-миллиардных поступлений в бюджет от работающих за рубежом больше не будет – «денежный поток уменьшится примерно в два раза». Всё верно, Россия-то украинских заробитчан не высылает, так что всё сходится. А ещё Шмыгаль заверил, что раньше осени гастарбайтеров за границу не выпустят, так что 4 месяца им, как минимум, придётся провести на подножном корме.

Если верить статистике Госслужбы занятости, - рассуждает депутат Рады Александр Дубинский, - только с 13 по 17 апреля зарегистрировались порядка 30 тысяч безработных, а всего их стало 411 тысяч – официально. Но в том-то и дело, что статистика врёт, - и это подтвердил премьер Шмыгаль. А, по данным Торгово-промышленной палаты, только за последний месяц число безработных увеличилось на 1,3 миллиона человек. Так или иначе, безработных на Украине уже целая армия. Ситуация на грани катастрофы. «Скоро голодные бунты начнутся», - пишет издание «Страна». «Людей доводят до полной безнадёги, - сокрушается Дубинский, - но забывают, что из этой страны в условиях карантина по всему миру не смыться. Так что придётся за все отвечать».