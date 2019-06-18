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Миллионы мигрантов будут выдворены из США на следующей неделе. Так думает Трамп

18 июня 2019, 10:24  •  0 • Политика
Президент США Дональд Трамп думает, что уже на следующей неделе из США будут высланы миллионы мигрантов. Однако пока ему предстоит заручиться поддержкой демократов и принять реформу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране планируется масштабная депортация мигрантов. Работу начала иммиграционная и таможенная полиция. В общей сложности предстоит выслать из США миллионы нелегальных мигрантов, и первые такие отправки должны последовать на следующей неделе, добавил президент США.
"Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - цитирует Трампа ФАН.
По словам Трампа, положительно к подписанию соглашения о предоставлении убежища беженцам отнеслись власти Гватемалы. Теперь же президент США обращается к демократам с просьбой поддержать иммиграционную реформу. Трамп полагает, что реформа будет принята, а в противном случае кризис только усугубится.
Ранее Мехико и Вашингтон пришли к соглашению, по которому 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих на получение американского убежища, будут ожидать рассмотрения документов властями США, находясь на территории Мексики. Соглашение между США и Мексикой было подписано 7 июня. Власти латиноамериканской страны примут меры для пресечения нелегальной миграции. Они разместят на южной границе подразделения Национальной гвардии.

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