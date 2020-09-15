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Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану

15 сентября 2020, 02:15  •  60 • Политика
Швейцария поставила ультиматум Узбекистану. Ташкенту вернут миллионы Гульнары Каримовой, если они будут потрачены на благо народа.
Власти Швейцарии готовы передать Узбекистану 131 млн долларов, которые были арестованы на счетах дочери первого президента республики Гульнары Каримовой. Такое решение было принято после подписания двустороннего рамочного соглашения между двумя странами.
Узбекистан при этом взял на себя обязательство потратить деньги на улучшение условий жизни народа и на проекты устойчивого развития.
Напомним, что Каримова обвиняется на родине в хищениях, вымогательстве, неуплате налогов и создании преступного сообщества. В декабре 2017 года она была осуждена на 10 лет. В марте этого года срок Каримовой был увеличен до 13 лет и 4 месяцев из-за возбуждения нового уголовного дела.
Власти Узбекистана считают, что своими действиями дочь президента нанесла стране ущерб в размере 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро. В настоящее время кабинет министров страны пытается вернуть зарубежные активы Каримовой, стоимость которых оценивается в 1,3 млрд долларов.

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