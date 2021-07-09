Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной

Украинские СМИ один за другим перепечатали сообщение о смерти в Индонезии главной исследовательницы вакцины Sinovac.

В украинских медиа сообщили о смерти учёной, которая руководила клиническими испытаниями вакцины Sinovac. О смерти Новилии Сьяфри Бахтияр говорится в релизе компании Bio Farma. Несмотря на то, что причина смерти исследовательницы не называется, в "незалежных" медиа намекают, что женщина умерла из-за коронавируса.

К тому же, отмечает издание "Гордон", хоронили индонезийку по COVID-протоколу. Отмечается, что вакцину, к которой была причастна исследовательница, в Индонезии в том числе колют медикам. Как передаёт англоязычный CNN, после новостей о смертях возникли сомнения в эффективности вакцины.

И интерес украинских СМИ, которые мгновенно распространили новость о смерти учёной, очевиден: в страну уже ввезено почти 2 млн доз вакцин Sinovac, а ещё более 5 млн ожидают в июле.

Напомним, что на фоне поставок препарата на Украине уже произошёл скандал. Так, власти Китая предъявили Киеву вакцинный ультиматум, собираясь заблокировать поставку из-за подписи "не под тем" документом.