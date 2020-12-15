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Миллионный штраф или тюрьма: Клевета в интернете может стать уголовным преступлением
15 декабря 2020, 01:05 • 74 • Политика
В Госдуму внесён законопроект о лишении свободы за клевету в интернете. Онлайн-клеветников предлагается карать миллионными штрафами или тюремным сроком.
В России планируют усилить ответственность за клевету в интернете. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму и опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Документ предполагает карать за клевету в интернете штрафом до 1 миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до 240 часов, либо тюремным сроком до 2 лет. За это же, но с использованием служебного положения - штраф до 2 миллионов рублей либо до 3 лет тюрьмы. За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или до 4 лет тюрьмы. А за клеветнические обвинения в тяжких преступлениях законопроект предполагает штраф в 5 миллионов или 5 лет тюрьмы.
Инициатива уже получила одобрительный отзыв правительства. В свою очередь, Верховный суд России также не имеет "концептуальных возражений" против законопроекта.
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