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Миллионеры выступили с неожиданным требованием: "Немедленно повысьте налоги!"
14 июля 2020, 04:00 • 85 • В мире
Миллионеры целого ряда стран выступили с неожиданным требованием к правительствам своих государств. "Немедленно повысьте налоги для таких, как мы!" - заявили они в открытом обращении. Под этой петицией оставили свои подписи уже свыше 80 состоятельных жителей планеты.
Более 80 богатых людей планеты объединились и выступили с неожиданным требованием к правительствам своих стран. Они попросили увеличить налоги для состоятельных граждан.
Представители данной группы лиц, которые выступают под названием "Миллионеры во имя человечества", разместили соответствующее открытое обращение на своём портале.
Под ним оставили свои подписи уже более 80 богатых граждан США и западноевропейских стран. В их числе, в частности, наследница студии Walt Disney Эбигейл Дисней.
Инициаторы отмечают, что пандемия может больно ударить по материальному положению миллионов жителей планеты. В связи с этим они предложили властям государств организовать сбор денег с более состоятельных граждан посредством увеличения налогов и продумать их рациональное использование.
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