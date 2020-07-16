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Миллионера распилили на части бензопилой: Полиция увидела почерк профессионального киллера
16 июля 2020, 03:00 • 64 • В мире
В Нью-Йорке 33-летнего миллионера распилили на части бензопилой. Его останки нашли в собственной квартире. Полиция увидела почерк профессионального киллера. Момент до кровавой резни попал на камеру.
На территории жилого комплекса в элитном районе Нью-Йорка Манхэттене обнаружили распиленные останки 33-летнего миллионера, передаёт издание Unilad.
Фахим Салех владел организациями, занимающимися перевозками пассажиров в Бангладеш и Нигерии, и нью-йоркской компанией, которая работает с венчурным капиталом.
Момент за несколько мгновений до кровавой расправы попал на видеонаблюдение. Мужчина ехал в одном лифте со своим предполагаемым убийцей. Последний был облачён в маску, шапку, перчатки и очки. Рядом с ним стоял чемодан.
Когда двери раскрылись, предприниматель мгновенно упал на пол. Предполагается, что преступник мог использовать против него электрошокер.
Впоследствии возле расчленённого тела бизнесмена в его собственной квартире нашли предположительное орудие убийства - бензопилу. Правоохранители выдвинули версию, что преступление совершил профессиональный киллер.
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