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Миллионер отрёкся от сына-наркомана: Теперь он живёт на улице и питается из помойки из-за своего пристрастия

04 декабря 2019, 03:24  •  74 • В мире
Сын миллионера из Корнуолла уже более 20 лет живёт на улице, хотя его родители - богатые люди, владельцы сети отелей. Его жена умерла от передозировки, дочь он не видит, а сам он - законченный наркоман. Райан Стаффьер признаётся: наркотики сломали ему жизнь.
37-летний Стаффьер ночует на парковке и мечтает об очередной реабилитации. Всё началось в 11 лет, когда он впервые попробовал марихуану на вечеринке. Дальше - больше, подростка затянули тяжёлые наркотики и притоны. Его выгнали из частной школы. Он одним махом перечеркнул все свои перспективы на будущее.
А в 15 лет родители выгнали Райана из дома, не выдержав его пристрастия к запрещённым веществам. Он годами жил где придётся, успел жениться и завести ребёнка, а затем потерять обоих. Райан признаётся, что иногда родители приглашают его в дом, но только на обед или чашку чая. Сейчас Райан мечтает завязать с наркотиками и стать добропорядочным гражданином, но пока ещё ночует на улице.

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