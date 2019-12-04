Миллионер отрёкся от сына-наркомана: Теперь он живёт на улице и питается из помойки из-за своего пристрастия

37-летний Стаффьер ночует на парковке и мечтает об очередной реабилитации. Всё началось в 11 лет, когда он впервые попробовал марихуану на вечеринке. Дальше - больше, подростка затянули тяжёлые наркотики и притоны. Его выгнали из частной школы. Он одним махом перечеркнул все свои перспективы на будущее.

А в 15 лет родители выгнали Райана из дома, не выдержав его пристрастия к запрещённым веществам. Он годами жил где придётся, успел жениться и завести ребёнка, а затем потерять обоих. Райан признаётся, что иногда родители приглашают его в дом, но только на обед или чашку чая. Сейчас Райан мечтает завязать с наркотиками и стать добропорядочным гражданином, но пока ещё ночует на улице.