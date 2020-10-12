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Миллионами Петра Порошенко ворочал таксист из Закарпатья

12 октября 2020, 15:10  •  174 • Украина

Оффшорами президента Порошенко руководил таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давидково. Примечательно, что слив информации по экс-президенту Украины организовало Управление по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN). Благодаря их документам, украинцы узнали, что изготовители браслетов и кошельков из дермантина помогли Петру Алексеевичу вымыть из страны 65.000.000 долларов.

По данным программы «Следствие. Инфо», некий г-н Тарасович выставлял на продажу в интернет-магазине браслеты и женские кошельки, попутно работая таксистом. В 2016 году к нему в авто «села компания пьяных мужчин», которая «поощрила закарпатского мелкого предпринимателя стать основателем сказочно успешного британского бизнеса».

Мужчина позволил новым знакомым использовать его паспортные данные. За это ежемесячно в течение двух лет получал по 5000 гривен – это 200 у.е. Весьма характерная для Порошенко жадность, что добавляет истории с сельским таксистом правдоподобности. За эту скромную сумму мелкий предприниматель стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV). В 2017 году, через год после регистрации, компания назначила Тарасовича «лицом, имеющим значительный контроль». Сама GLV была зарегистрирована по месту массовой регистрации двумя "белизскими" юрлицами - Poramto Group и Admiral Group. Оба этих офшора связаны с Петром Порошенко: такую информацию предоставил ТГ-канал «Свободный».

За девять месяцев в течение 2016-17 годов, через счета GLV прошло около 60000000 долларов. Впоследствии банк закрыл счета компании из-за «отсутствие прозрачности». А за неделю до завершения президентской каденции Порошенко компания GLV была распущена.

Примечательно, что в 2018 году Тарасович приезжал в Киев на допрос в прокуратуре и рассказал, что больше не поддерживает контактов с мужчинами, которые предложили ему работу. По словам «банкомата Порошенко», он только подписывал документы о создании компании и не имел никакого доступа к банковским счетам фирмы-переводчика денег.

Самое интересное, что копать под лидера «Евросолидарности» и его офшоры стали европейские и немецкие партнеры. Так, международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности GLV: подозрения финучреждения касались связи фирмы с президентом Украины Петром Порошенко.

Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank. В документе говорится о том, что 2016 на счет «сладкой компании» Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 000 долларов от Furoleks Services LP. Всего через этот офшор экс-президент вывел более чем 23 миллиона долларов.

Явно, все эти расследования о миллионах Порошенко, выведенных из страны – неспроста, и связаны с выборами в США. Да и украинских выборов они коснутся – в частности, могут отразиться на итогах предвыборной кампании политсилы Порошенко. Недаром же сам предводитель ЕС очень вовремя залег в больницу с коронавирусом, что позволяет ему не отвечать на неудобные вопросы по поводу офшоров и украденных миллионов. Вообще же, как отмечает ТГ-канал «Неприкасаемые», ситуация очень похожа на ту, что в свое время сложилась вокруг экс-премьера Павла Лазаренко, который отсидел в США срок за коррупцию.

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