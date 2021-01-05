Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Ход главы государства просчитал депутат Олег Шеин.

Речь идёт о проблеме, которая тянется аж с 2016 года, когда работающим пенсионерам "заморозили" индексацию пенсий. В правительстве оправдывали это тем, что на индексацию якобы нет денег.

Фактически людей наказали за то, что они работают и приносят пользу стране,

- отмечает парламентарий.

Особенно на этом фронте отметился не кто иной, как глава Минфина Антон Силуанов. Он дошёл до того, что заявил, будто пенсия представляет собой компенсацию зарплаты, а если человек трудится, то о каких выплатах, мол, может идти речь.

В 2020 году были приняты и внесены поправки в Конституцию, которые гарантировали ежегодную индексацию пенсий всем пенсионерам, причём независимо от того, работают они или нет. Однако даже после этого было сопротивление со стороны чиновников.

Теперь же есть официальное поручение президента, и правительство его, конечно, будет должно выполнить. Уверен, что закон будет принят этой весной,

- просчитал следующий шаг парламентарий.

Он отметил, что только в Астраханской области это увеличит доходы 70 тысяч человек. А по стране речь идёт о 9 миллионах.

И им, конечно, надо вернуть всё, что было недоплачено за эти четыре года,

- написал Олег Шеин в своём Telegram-канале.