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Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий
05 января 2021, 02:10 • 19 • Политика
Путин поручил заняться вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров. "Уверен, что закон будет принят этой весной. Только в Астраханской области это увеличит доходы 70 тысяч человек. А по стране речь идёт про 9 миллионов", - подсчитал депутат Госдумы Олег Шеин.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Ход главы государства просчитал депутат Олег Шеин.
Речь идёт о проблеме, которая тянется аж с 2016 года, когда работающим пенсионерам "заморозили" индексацию пенсий. В правительстве оправдывали это тем, что на индексацию якобы нет денег.
- отмечает парламентарий.
Особенно на этом фронте отметился не кто иной, как глава Минфина Антон Силуанов. Он дошёл до того, что заявил, будто пенсия представляет собой компенсацию зарплаты, а если человек трудится, то о каких выплатах, мол, может идти речь.
В 2020 году были приняты и внесены поправки в Конституцию, которые гарантировали ежегодную индексацию пенсий всем пенсионерам, причём независимо от того, работают они или нет. Однако даже после этого было сопротивление со стороны чиновников.
- просчитал следующий шаг парламентарий.
Он отметил, что только в Астраханской области это увеличит доходы 70 тысяч человек. А по стране речь идёт о 9 миллионах.
- написал Олег Шеин в своём Telegram-канале.
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