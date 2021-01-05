Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий

05 января 2021, 02:10  •  19 • Политика
Путин поручил заняться вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров. "Уверен, что закон будет принят этой весной. Только в Астраханской области это увеличит доходы 70 тысяч человек. А по стране речь идёт про 9 миллионов", - подсчитал депутат Госдумы Олег Шеин.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Ход главы государства просчитал депутат Олег Шеин.
Речь идёт о проблеме, которая тянется аж с 2016 года, когда работающим пенсионерам "заморозили" индексацию пенсий. В правительстве оправдывали это тем, что на индексацию якобы нет денег.
Фактически людей наказали за то, что они работают и приносят пользу стране,
- отмечает парламентарий.
Особенно на этом фронте отметился не кто иной, как глава Минфина Антон Силуанов. Он дошёл до того, что заявил, будто пенсия представляет собой компенсацию зарплаты, а если человек трудится, то о каких выплатах, мол, может идти речь.
В 2020 году были приняты и внесены поправки в Конституцию, которые гарантировали ежегодную индексацию пенсий всем пенсионерам, причём независимо от того, работают они или нет. Однако даже после этого было сопротивление со стороны чиновников.
Теперь же есть официальное поручение президента, и правительство его, конечно, будет должно выполнить. Уверен, что закон будет принят этой весной,
- просчитал следующий шаг парламентарий.
Он отметил, что только в Астраханской области это увеличит доходы 70 тысяч человек. А по стране речь идёт о 9 миллионах.
И им, конечно, надо вернуть всё, что было недоплачено за эти четыре года,
- написал Олег Шеин в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 20:40
"Украине нет смысла рассчитывать на Крым": Гордон согласился пострадать ради России
04 января 2021, 22:30
Незамедлительно: Команда Байдена намерена договориться с Россией
04 января 2021, 22:30
Интеллигентно - нонсенс, по-простому - дурь: Баранец поставил "диагноз" Помпео за русскую армию
04 января 2021, 20:40
Европа нащупала слабость Вашингтона? США получили из Лондона "сигнал" по Ассанжу - профессор
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 00:20
"Жёсткое регулирование становится нормой": Пушков призвал поучиться у ЕС борьбе с Google
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
03 января 2021, 01:35
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.