Миллион заражённых коронавирусом? Главный санитарный врач Австралии удесятерил цифры

Ранее стало известно о том, что недавний прогноз главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса сбылся. Количество известных случаев COVID-19 перевалило за 1 миллион во всем мире. И, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, свыше 53 000 человек стали жертвами коронавируса.

Однако главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи удесятерил статистику заражённых коронавирусом. Он не исключил того, что реальное число инфицированных будет в разы больше.

"Главный санитарный врач Брендан Мерфи сказал, что истинное число случаев заболевания коронавирусом, вероятно, будет "в пять или десять раз выше", чем глобальный показатель в 1 миллион случаев, зарегистрированный в пятницу", - пишет The Sydney Morning Herald.