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Миллион за погибших украинцев? Киев требует компенсацию от Ирана. Гончарук и Гаспарян разошлись в цифрах

13 января 2020, 08:39  •  21 • Политика
Киев требует от Ирана компенсацию за погибших в авиакатастрофе украинцев. Однако, премьер-министр Украины и политолог Армен Гаспарян разошлись в цифрах. Чиновник сообщил, что речь идёт о 200 тысячах гривен ($8,3 тысяч) за каждого, однако политолог говорит о миллионе долларов в целом.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил о том, что семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране правительство выплатит компенсации в размере 200 тысяч гривен. Это $8,3 тысяч за каждого. То есть в общей сложности чуть более 91 тысячи долларов в целом, если учесть, что в авиакатастрофе погибло 11 граждан Украины.
"Наши дипломаты уже работают над всеми методами, которые находятся в области международного права, чтобы потребовать выплат компенсаций со стороны Ирана".
Однако политолог Армен Гаспарян у себя в телеграм-канале пишет о совсем другой сумме компенсации, которую Киев намерен стрясти с Ирана. И она разительно расходится с той, что назвал украинский премьер. По сообщению политолога, речь идёт об одном миллионе долларов за погибших украинцев.
"Украина потребовала от Ирана компенсацию для родственников погибших в размере 1 млн долларов", - сообщил Гаспарян.
Фото: скриншот телеграм-канала "Гаспарян".
Напомним, Боинг 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение почти сразу после взлёта в аэропорту Тегерана. По предварительной версии, причиной стала "техническая неисправность". Пока основная версия связана с возгоранием двигателя. В МИД Украины заявили, что в результате крушения самолёта погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины, 10 граждан Швеции, а также четверо граждан Афганистана и по три гражданина из Германии и Великобритании.
Генштаб Ирана позже подтвердил, что украинский пассажирский самолет над Тегераном был сбит, но непреднамеренно. Речь идёт о человеческой ошибке в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
К слову, для сравнения, после катастрофы Ту-154 над Чёрным морем в октябре 2001 года, когда ПВО Украины сбило ракетой (также непреднамеренно, как и в случае с украинским Боингом) авиалайнер "Сибири", Киев перечислил $7 809 660 для выплаты родственникам погибших российских пассажиров. Но выплата компенсаций осуществлялась ex gratia, то есть без признания юридической ответственности.

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