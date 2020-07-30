Миллион товаров с наценкой до 6000%: Итальянская полиция раскрыла детали атаки на COVID-бизнес

Итальянское издание L'Espresso раскрыло "чёрные" схемы COVID-бизнеса. Сейчас количество новых случаев коронавируса в этой стране продолжает снижаться, но мошенников меньше не становится. Они предлагают различные товары через сайты, зарегистрированные за рубежом и находящиеся на иностранных серверах. Данные владельцев тоже, как правило, фейковые. Есть случаи, когда злоумышленники брали совершенно реальные, но чужие контакты. Например, на одном из сайтов по продаже защитных масок даны адрес и телефоны сотрудников Комитета масок Италии. Вроде логично? Но только дело в том, что Комитет масок Италии - организация, занимающаяся популяризацией итальянских национальных героев вроде Арлекина и Пульчинеллы. К медицине она отношения не имеет.

В публикации сказано, что "чудесные снадобья" и прочие не разрешённые законодательством лекарства в Италии активно продаются методом "чёрной электронной торговли". В условиях чрезвычайной ситуации препараты, якобы излечивающие коронавирус, стали предлагать пиарщики, соседи по дому, анонимные распространители и даже домохозяйки. В закрытых группах соцсетей они торговали также наборами для диагностики COVID-19 с инструкцией исключительно на китайском, антисептики, защитные костюмы и термосканеры. На Facebook были объявления о продаже защитных масок, которые можно заказать через сайт индийской пиццерии. За 500 "многоразовых лицевых повязок" просили всего 1,5 тысячи евро (128,6 тысячи рублей, то есть по 257 рублей за маску).

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно было приобрести в магазинах с БАДами, частной поликлинике в Болонье и даже текстильной компании во Флоренции. Даже информированные покупатели попадались на удочку мошенников. Проблема была в маркировке. В "правильных товарах" должен стоять значок CE ("соответствие европейским нормам"), но люди принимали за него другой значок с такими же буквами, означавшими China Export ("экспорт из Китая"). Обычные тряпки для пыли с наспех пристроченными двумя резинками тоже продавали как средства индивидуальной защиты.

Руководитель Службы отдела финансовой полиции по борьбе с контрафактной продукцией Пьетро Романо рассказал, что в Турине "КоронавирусShop" продавал через интернет "абсолютный иммунитет к коронавирусу". Всего за несколько месяцев правоохранители конфисковали свыше 26 миллионов масок и других средств индивидуальной защиты. Из них 607 тысяч передали в больницы и учреждения социального обслуживания. Было изъято ещё около миллиона "антикоронавирусных" товаров, наценка на некоторые из них доходила до 6000%.