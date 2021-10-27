Миллион стариков в России предложили освободить от оплаты услуг ЖКХ: Депутаты ГД устроили демарш

В России осталось чуть больше миллиона стариков - ветеранов Великой Отечественной войны. Их предложили освободить от оплаты услуг ЖКХ на законодательном уровне. Но депутаты Госдумы устроили демарш.

9 мая 2021 года "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд сообщила, что среди оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны 5,5 тысячи вернулись из боёв инвалидами, 1,5 тысячи мужчин и женщин получили инвалидность после 1945 года. В России живёт 2,3 тысячи человек, которые за установлением инвалидности после ВОВ не обращались. Среди ветеранов приблизительно 80 тысяч переживших блокаду Ленинграда, 82 тысячи узников концлагерей, жители осаждённого Севастополя, которым был присвоен статус совсем недавно. Всего - чуть больше миллиона человек.

Их предложили освободить от оплаты услуг ЖКХ. В разделе "Система обеспечения законодательной деятельности" на сайте Госдумы размещён документ с поправками к Федеральному закону "О ветеранах" и отдельные законодательные акты России. Автором законопроекта является депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Кузьмин.

По его мнению, освобождение участников Великой Отечественной войны от оплаты ЖКУ "было бы справедливым исходя из гуманных соображений о предоставлении им возможно большего объёма мер социальной поддержки в связи с тяжелейшими условиями и потрясениями, выпавшими на их долю в период военных действий и блокады в годы войны". Об этом сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты Госдумы устроили демарш, не став даже рассматривать этот законопроект. Telegram-канал "Катарсис" сообщил, что отказались голосовать почти все депутаты "Единой России" (297 человек). Семеро членов партии высказались "против". Из коммунистов 53 человека считают, что такие льготы нужны, четверо голосовать не стали. Двое воздержавшихся и среди "справедливороссов", 26 представителей партии проголосовали "за". Из ЛДПР 20 человек проголосовали "за", трое не голосовали. 12 депутатов партии "Новые люди" воздержались, двое не голосовали.